Se asegura con rotundidad desde fuentes muy cercanas a Aleix Febas que su decisión no está tomada y que el Real Zaragoza está entre los favoritos para fichar al centrocampista de Almacelles (Lérida) después de que el descenso le haya liberado del contrato que tenía en el Málaga. La decisión, en todo caso, es inminente, porque el jugador desea resolver su futuro antes de su boda, prevista para el 30 de junio, para incorporarse después a la pretemporada con su nuevo destino y sabe a la perfección que la del Zaragoza empieza el 3 de julio.

El jugador, que ya fue zaragocista en la 17-18 a las órdenes de Natxo González en un curso en el que estuvo cedido por el Real Madrid, es el favorito de Cordero para completar la medular con un jugador de despliegue y recorrido, algo que ya adelantó este diario el pasado 15 de mayo además de último pase. Sin embargo, la competencia es feroz, porque ha tenido desde antes de que acabara la temporada hasta nueve propuestas.

Ahora la pelea final está entre el Albacete, que ha insistido mucho en su fichaje y al jugador le gusta el proyecto y el estilo de juego con Rubén Albés, el Elche, que le ofrece pelear por el retorno a Primera y es una buena oferta económica, el Andorra, con la insistencia de su técnico, Eder Sarabia ,y la fiscalidad que permite al club hacer mejores propuestas económicas, y el Real Zaragoza, donde el entorno del centrocampista le pide que vuelva a La Romareda, lo que está siendo muy tenido en cuenta por Aleix, que estuvo a gusto en el equipo y en la ciudad en la 17-18, aunque no terminó la temporada al mismo nivel que la empezó.

El Valladolid, tras su descenso, el Levante, que en Segunda y con su nueva realidad tras el fallido retorno a Primera no puede competir en la parcela económica con alguna de las propuestas, el Tenerife, que ya se quedó en el camino, el Cartagena y hasta una oferta del extranjero ha tenido también Febas, que llegaría al Zaragoza con un contrato entre dos y tres temporadas y con un salario de unos 400.000 euros. Si da el sí a Cordero al final, claro.

Febas ha sido de lo mejor del Málaga en esta Liga, ya que de hecho ha recibido el premio Excelencia a la regularidad en un equipo que acabó bajando a Primera RFEF y en el que disputó 41 partidos, con 3.224 minutos. Febas jugó en el Zaragoza a las órdenes de Natxo González cedido por el Real Madrid en la 17-18, con un rol de más a menos, pero actuando en 39 partidos de Liga (28 de titular), dos de promoción y dos de Copa. Después, fue a préstamo al Albacete y se desvinculó del club blanco para llegar al Mallorca y el verano pasado firmar por el Málaga, donde había estado cedido los seis meses anteriores. Con el descenso a Primera RFEF, se ve liberado de su vínculo, que acaba en 2025.

Toni Moya, una de las alternativas

Cordero tiene en la recámara a otros centrocampistas de similar perfil al de Febas, con despliegue y buen trato de balón, además de llegada y uno de ellos es el alavesista Toni Moya, que no ha renovado y que aún confía en hacerlo para jugar con el club vitoriano en la élite tras el ascenso. Si no renueva, hasta una decena de equipos han preguntado por él en la categoría de plata y su salario es elevado, aunque el Zaragoza, si Febas no viene y Moya no sigue en Mendizorroza, es una opción que tiene bien considerada y ya se lo ha hecho saber a los agentes del jugador.