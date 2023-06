Alberto Zapater se marchará el domingo a Ottawa (Canadá) para firmar por el club de esta ciudad y continuar su carrera futbolística con una experiencia de al menos unos meses, ya que firma hasta el 1 de enero, aunque la Canadian Premier League finaliza en sus playoffs el 30 de octubre. El centrocampista ejeano viajará ya acompañado de su familia para pasar el preceptivo reconocimiento médico y poder jugar en el segundo tramo de la competición, ya que el mercado de pases no abre hasta el 5 de julio y no debutará al menos hasta el 9. En principio, la idea es estar en Ottawa hasta enero, aunque en función de su adaptación y de la de su familia no se descarta que prolongue algo más su etapa en Canadá.

Adiós con todo el corazón Ya antes de su despedida de la afición zaragocista el 26 de mayo en el partido ante el Tenerife en un adiós para el recuerdo y elevado a carácter de leyenda por sus 12 temporadas y sus 422 partidos, Alberto Zapater había dejado claro que ni mucho menos era una retirada, que iba a estudiar las opciones, anteponiendo el deseo de la familia en una posible aventura en el extranjero, y descartando seguir jugando en España, donde solo se veía ya en el Zaragoza cuando su DNI ya señala los 38 años. La vía que parecía más probable entonces era la de la MLS de Estados Unidos, con el Inter Miami en concreto, pero finalmente y desde las últimas dos semanas ha sido el Ottawa la apuesta firme. El club hará oficial en los próximos días la llegada de Zapater, que estos días está ejercitándose en los campos de césped artificial de la Ciudad Deportiva porque el TD Place, el estadio donde juega su equipo, utiliza esta superficie. El ejeano ha entendido que en lo personal, por una transición tranquila tras su adiós al Zaragoza, como en lo familiar era la mejor opción y solo Estados Unidos o Canadá eran las posibilidades que contemplaba, ya que no quería jugar en otras ligas como Polonia, Chipre o Ucrania. Zapater: "Aquí acaba el sueño de un chico de Ejea, he dejado huella" El destino colma los deseos de Zapater y de su familia, de su mujer María y de sus hijos, Alejandra y Óliver, y supone el cuarto equipo extranjero en el que militará el ejeano, tras el Genoa italiano, el Sporting de Portugal y el Lokomotiv ruso, los tres clubs que le vieron jugar entre sus dos etapas en el Zaragoza. El Atlético Ottawa, creado el 29 de enero de 2020, es uno de los dos clubs franquicia que tiene el Atlético de Madrid, ya que el otro es el San Luis de México, donde ha estado cedido Sabin Merino, tras salir de esa consideración el Kolkata indio. Así, el Ottawa está en la órbita del grupo inversor que tiene la propiedad del Real Zaragoza y de otros clubs y en el que la entidad rojiblanca de la que Miguel Ángel Gil es máximo accionista también está presente. En enero, el club canadiense ya pudo ser el destino de Jairo Quinteros, porque las sinergias son más que claras en esta nueva realidad del Real Zaragoza. La Canadian Premier League está configurada por ocho equipos, se juega a cuatro vueltas y que está en curso, ya que no finaliza hasta octubre, en concreto el 30 si el Ottawa llegara a la final de los playoffs. Su entrenador es Carlos González, que estuvo en la cantera del Atlético de Madrid y en sus filas figuran jugadores como Miguel Acosta o Diego Espejo. El cuerpo técnico es entero español y hay varios miembros más de la entidad, como el CEO, Fernando López, lo que también ayudará a la integración del ejeano, al que su nuevo club le ha mostrado un tremendo interés en su fichaje. Actualmente, el Ottawa, en la ciudad que es la capital de Canadá y con más de dos millones de habitantes, es penúltimo pero a solo un punto de los playoffs. El año pasado fue campeón de la Liga regular, pero cayó en la fase decisiva por el título.