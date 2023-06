Lleva semanas Juan Carlos Cordero trabajando en la incorporación de Cristian Gutiérrez y de momento el Real Zaragoza tiene la ventaja para obtener el fichaje del lateral marbellí, una negociación de desgaste con el club andaluz que están llevando a cabo los representantes del jugador, Promoesport, que el miércoles volvieron a estar en La Rosaleda. Lo hicieron para ratificar el deseo del lateral de que el Málaga le deje salir y para presentarle la oferta formal del Eibar, que se une a la del Zaragoza y que ahora son los dos clubs que pelean por su fichaje, puesto que el interés de Osasuna se ha desvanecido y el Espanyol de momento y a la espera del nombramiento del nuevo director deportivo no ha concretado una propuesta.

El Eibar ya lo ha hecho para un puesto en el que tras el regreso de Imanol García de Albéniz al Athletic y la no continuidad de Lasure busca una pareja para Ríos Reina. La propuesta armera es distinta en global que la zaragocista, que incluye 300.000 euros fijos y la posibilidad de triplicar esa cifra con objetivos por partidos jugados y sobre todo por el ascenso. Mientras, el Eibar, que este curso va a sufrir una clara caída en su límite salarial, presenta una propuesta con menos incentivos y premios.

De momento, el Zaragoza parte con la ventaja de que Cordero hace tiempo que tiene convencido a Cristian para que llegue a La Ronareda y no han sido pocas las llamadas que ha hecho el director dpeortivo al jugador. Así, la prioridad, según fuentes cercanas al futbolista, es del Zaragoza, pero la última palabra la tiene el Málaga a la hora de aceptar la oferta y el Eibar no deja de ser un destino sugerente para Cristian, por lo que si el club armero convence al malaguista pondrá rumbo a Ipurua.

El Málaga ha rechazado tanto la oferta del Zaragoza como el tanteo de 400.000 euros que en su día hizo Osasuna. Sin embargo, la fortaleza negociadora del club, en administración judicial y recién descendido a Primera RFEF, es limitada. «Si se tiene que ir, que sea cuando al Málaga le beneficie, a mí no me arregla ahora nada que me den 300.000 euros», señaló hace unos días el director deportivo malaguista, Loren Juarros. Para la próxima semana está prevista otra reunión en La Rosaleda y desde el entorno del jugador confían en que la situación se desbloquee, aunque aún tardará. El futbolista, con contrato hasta 2026, tiene una cláusula de tres millones.

El ariete Cristian Herrera, a Las Palmas La Unión Deportiva Las Palmas fichó por una temporada al delantero Cristian Herrera, de 32 años, que llega al equipo libre, procedente del Ibiza. El delantero canario también tenía posibilidades de ir al Elche o al Valladolid y el Zaragoza se posicionó por su fichaje, pero ha priorizado jugar en Primera.



Nacido en Marbella y de 22 años fue en el equipo de su ciudad donde se formó y fue fichado como refuerzo para el Atlético Malagueño en Tercera RFEF el verano pasado, pero dio el salto con su debut con Pepe Mel ante el Leganés el 12 de octubre para consolidarse en el Málaga y terminar la temporada como fijo, con 26 partidos de Liga, dos goles y cuatro asistencias, además de otro pase de gol en Copa. Delantero y extremo en sus inicios, ha acabado de lateral zurdo con Pellicer, siendo el mejor jugador del Málaga desde el costado zurdo de la zaga.