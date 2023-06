El Real Zaragoza ya ha puesto en marcha las medidas para evitar la fuga de canteranos de la Ciudad Deportiva y a los jugadores de las categorías inferiores, a los que llegan este año y a los que están, les hace rubricar, a sus padres, obviamente, un contrato por el que la cantidad a pagar en caso de marcharse a otro club profesional entre alevines y juveniles, oscila entre los 50.000 y los 80.000 euros por año y es una cifra que es acumulativa, por las temporadas que está el futbolista en la Ciudad Deportiva.

La medida afecta solo a los chicos y en ella se encuentran unos 130 niños que figuran en las categorías base del Real Zaragoza. Así, en alevín la cantidad anual a abonar, por los padres o por el club profesional al que vayan, es de 50.000 euros, por 60.000 en infantil, 70.000 en cadetes y 80.000 en juveniles. Si el jugador sale cedido en alguno de esos años, esa cantidad de la temporada no se suma llegado el caso posterior de su marcha. Hasta ahora, el compromiso era verbal, pero el Zaragoza ha decidido dar el paso adelante ante la fuga de futbolistas de la Ciudad Deportiva, ya que casi 30 niños de hasta 16 años se han ido a otras canteras en los últimos siete años.

Para frenar esa sangría, el club se está reuniendo a los padres de los jugadores para firmar un vínculo en el que, según el contrato al que ha tenido acceso este diario, se les pide aceptar la solicitud de entrada o renovación en la cantera del Real Zaragoza, “en la temporada 2023-2024, ya que consideran que la estructura es la que reúne las mejores condiciones para llevar a cabo la educación de su hijo tanto humana como deportiva, con el fin de desarrollar su futura carrera profesional en el Real Zaragoza”.

“Por ello, el Real Zaragoza, en base a la solicitud realizada (…) y tras hacer un análisis de las capacidades éticas y deportivas tanto de los padres como de su hijo y teniendo en cuenta las innumerables solicitudes que ha recibido para su inscripción, acepta dicha solicitud de ingreso en la cantera, siendo conscientes del coste que supone para el Real Zaragoza la educación ética y deportiva que va a aportar a su hijo”.

Renovación anual

En otro apéndice del contrato se hace constar que “el presente documento será vinculante para el club, el jugador y sus padres desde el momento de la firma de este, y deberá renovarse la vinculación al programa de cantera al término de cada temporada como requisito indispensable para la tramitación e inscripción de la licencia federativa de la siguiente temporada”, se añade.

Sin embargo, esto tiene tres salvedades. La primera es cuando el Zaragoza decida la no renovación de la licencia y el club asumirá “el coste de la educación ética, humana y deportiva aportada hasta la fecha de su salida”, sin solicitar ninguna cantidad al respecto a los padres. Y la segunda, "en caso de que sean los padres del jugador los que decidieran al final de la temporada la no renovación de la licencia federativa del jugador porque fuera a participar en un club deportivo no profesional, o porque fuera a practicar una disciplina deportiva diferente al fútbol, el Real Zaragoza no solicitará a los padres el coste de la educación ética, humana y deportiva aportada a su hijo, sin solicitar ninguna cantidad al respecto”. Así, siempre que la salida sea a otra entidad que no tenga una cantera de un equipo profesional, ese vínculo económico quedará sin efecto.

"El Real Zaragoza solicitará a los padres el coste de la educación ética, humana y deportiva aportada a su hijo, haciendo el sumatorio de aquellas temporadas en las que hubiera recibido la educación por parte del club"

Solo clubs profesionales

“No obstante a lo anterior, si en el plazo de las dos (2) temporadas siguientes a la notificación de abandono de la práctica del fútbol, o a la inscripción en un club deportivo no profesional para la práctica del fútbol, el jugador se vinculara a otro club de fútbol profesional o entidad deportiva vinculada a uno profesional (mediante licencia federativa, contrato, campus, clinics, pruebas, jornadas de tecnificación, etc) en ese caso, el Real Zaragoza solicitará a los padres el coste de la educación ética, humana y deportiva aportada a su hijo, haciendo el sumatorio de aquellas temporadas en las que hubiera recibido la educación por parte del Real Zaragoza”.

"Las cantidades serán abonadas solidariamente por los padres del jugador, como receptores directos de la educación recibida pudiendo el club profesional ayudar a los padres del jugador con el abono solidario por la educación recibida”

En la parte final del contrato se detalla que “las cantidades serán abonadas solidariamente por los padres del jugador, como receptores directos de la educación recibida, al Real Zaragoza dentro de los 30 días siguientes a que el jugador hubiese dejado de tener licencia federativa con el Real Zaragoza, para su vinculación con un club profesional, pudiendo este ayudar a los padres del jugador con el abono solidario por la educación recibida”. Esas cantidades, dicho queda, son acumulativas en los años que esté en la Ciudad Deportiva desde la firma de este contrato y sin carácter retroactivo para los jugadores que ya estaban en la cantera antes de que se adoptara esta medida.

"Tanto el jugador como sus padres deberán notificar al Real Zaragoza cualquier negociación con otro club profesional y cualquier vinculación del jugador a otro club profesional con anterioridad a que dicha información sea pública”

“Las anteriores cantidades engloban tanto el resarcimiento de los gastos reales incurridos por el Real Zaragoza derivados de la inversión en medios materiales, personales e infraestructuras y que no ofrece a otro joven deportista como la legítima expectativa del Real Zaragoza de que dicho jugador pudiera llegar en el futuro a formar parte de la primera plantilla de jugadores profesionales del club a consecuencia de la educación altamente especializada recibida, expectativa que obviamente se vería truncada por la decisión unilateral del jugador y/o de sus padres de abandonar el club hacia otro club profesional de fútbol”, añade el contrato que los padres tienen una semana para firmar desde el momento de la reunión con la entidad zaragocista.

“A su vez, tanto el jugador como sus padres se comprometen a actuar con la mayor buena fe frente al Real Zaragoza para no perjudicar ni la imagen, ni la marca ni deportivamente al club. Para ello, tanto el jugador como sus padres deberán notificar al Real Zaragoza cualquier negociación con otro club profesional y cualquier vinculación del jugador a otro club profesional con anterioridad a que dicha información sea pública”, concluye.

Entre 500 y 1.500 euros

Hay que recordar que alrededor del 90% de los niños que recalan en la Ciudad Deportiva llegan desde alguna de los casi 70 entidades convenidas con el Real Zaragoza. Las cuantías que se pagan a esas entidades varían en función de la categoría o del tiempo que ha permanecido un niño en su club. Así, el Zaragoza paga 500 euros fijos por cada benjamín o alevín y 1.000 por un cadete, si bien se han dado casos en los que el importe ha sido mayor. En el caso de los juveniles, la gratificación actual al club convenido se sitúa en torno a los 1.500 euros. En todo caso, el importe también puede variar si se trata de un pack, es decir, la salida conjunta de varios jugadores de diferentes categorías de una misma entidad.