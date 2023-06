Una ciudad tranquila e ideal para vivir en familia. Un fútbol rápido, de transiciones. Un club nuevo, en una Liga nueva, aspirante a todo. Y un vestuario con los brazos abiertos. Esto es lo que se va a encontrar Alberto Zapater en la capital de Canadá y en su nuevo equipo, el Atlético Ottawa. Lo cuenta quien va a ser uno de sus nuevos compañeros, el defensa canario Diego Espejo.

La CPL (Canadian Premier League) es una competición de reciente creación, hace cuatro años. Y el Atlético de Madrid vio ahí la oportunidad de expandirse como había hecho antes con el Atlético Kolkata indio y el Atlético San Luis mexicano, invirtiendo en el Atlético Ottawa, uno de los ocho equipos que forman la competición. Su impulso elevó al club a las cotas más altas y, la temporada pasada, fue campeón de la Liga regular y finalista de los playoffs. Ahora, después de diez partidos, ocupa la séptima posición.

Zapater no se va a encontrar solo en Ottawa. En el vestuario le esperan dos compañeros españoles, el propio Espejo y Miguel Acosta, y un cuerpo técnico casi íntegramente español. Los jugadores no daban crédito a la noticia de su llegada. «Los dos españoles no nos lo podíamos creer, que Zapater viniese al Atlético Ottawa, que sí, es un filial del Atlético de Madrid, que está en auge, pero no está consolidado este equipo. Es una noticia increíble y le recibiremos con los brazos abiertos», señala Espejo.

Para el canario, de 20 años, Zapater es una leyenda del Zaragoza y del fútbol español y espera aprender mucho de él y que ejerza una influencia positiva en el vestuario. «Para nosotros, sobre todo para los españoles, va a ser un referente. Que haya jugado en el Zaragoza tanto tiempo, que haya estado en Lisboa, Italia, Rusia… para nosotros es histórico y tenerlo en nuestras filas va a significar mucho. Creo que va a aportar mucho al vestuario, tanto liderazgo como madurez, que es un poco lo que necesitamos nosotros», señala el defensa.

Otro fútbol

Espejo lleva año y medio en Ottawa y ha vivido el impulso que le ha dado al club la inversión rojiblanca. «Este club lleva cuatro años abierto, desde que empezó la CPL, y es un club que al principio empezó mal, con baches, hasta que el Atlético de Madrid compró acciones y empezó a invertir en este club. Gracias a ello el año pasado quedamos campeones de la regular season y finalistas de los playoffs, que por mala suerte no pudimos conseguir esa victoria. Fue un año muy completo y este estamos buscando más de lo mismo», indica el defensa.

Así que Alberto Zapater llegará a un equipo con las máximas aspiraciones en una competición que se parece poco a la española. Para empezar por el formato. «Es una Liga muy apretada. Se ha creado hace relativamente nada y solo somos ocho equipos. Para conseguir sumar puntos tenemos que jugar alrededor de tres o cuatro veces entre nosotros. Hay un campeón de la regular season, como la Liga normal, pero después los cinco primeros juegan los playoffs», explica Espejo.

Pero tampoco se parece mucho en cuanto al fútbol que se practica. «La Liga es mucho de transiciones, mucho físico, mucho correr, yo la asemejo mucho a la MLS. Al final la Premier League es la cuna de la MLS y es un fútbol más rápido yo pienso. Creo que Zapater se va a encontrar algo diferente a lo que está acostumbrado porque en España el medio campo tiene más contacto con el balón, es más fluido, el juego por el medio pero aquí se buscan más los espacios, las transiciones», explica.

Ottawa, la capital de Canadá, es una ciudad tranquila. «A mí la ciudad desde el primer momento me pareció encantadora, muy tranquila. Tengo entendido que él viene con su familia y es ideal para eso. Yo lo asemejo a las Islas Canarias porque es una vida más tranquila, para estar en familia, tienen el centro, downtown, para ir a pasear, como somos la capital tiene el parlamento aquí al lado, es una ciudad muy bonita para vivir», señala Espejo.

Lo peor son las distancias, enormes, que provocan largos desplazamientos, como seis horas de autobús para ir a Toronto. Zapater se va a encontrar con un vestuario en el que entenderse en castellano, pero el idioma tampoco es mucho problema en Ottawa. Se habla francés e inglés y Espejo explica que no es más fácil entender el inglés canadiense que el estadounidense, donde se habla más rápido. En el Atlético Ottawa están deseando que llegue. «Me alegro por él y espero que aquí se sienta como en casa, intentaremos acogerle lo mejor posible y que esas alegrías que ha dado al fútbol español las dé ahora al fútbol canadiense y poder aprender de él todo lo que ha jugado y vivido».