Llevan más de media vida juntos, trece de sus veintitrés años, y les toca separar los caminos. Deben salir de la Ciudad Deportiva y, pese a la tristeza, ambos coinciden: «Me siento un privilegiado». Porque han defendido la camiseta de su equipo de toda la vida, porque han hecho historia con el juvenil, porque han ido subiendo peldaños hasta quedarse a las puertas del primer equipo. Javi Hernández e Iván Castillo cierran su etapa en el Real Zaragoza.

«Anda que no hemos vivido cosas, partidos, torneos, convivencias... Ayer estuve viendo a la sub-21 y hemos jugado contra la mayoría de ellos. Se acaba la etapa sub-23, es verdad que podías haber seguido jugando algún año más, pero deciden las cosas los que mandan, piensan que es lo mejor para el equipo y hay que buscar otras vías para seguir disfrutando del fútbol», explica Hernández, capitán durante la mayoría de estos trece años.

El balance es muy positivo en ambos casos. Los dos han cumplido las expectativas de aquel niño de diez años que entró en la Ciudad Deportiva. Javi pudo debutar con el primer equipo en Liga y Copa, algo que le queda pendiente a Castillo, que ya se ha comprometido con el Calahorra para la próxima temporada. Pero los dos llevaron al juvenil a lo más alto, jugaron competición europea en La Romareda y han dejado al filial en Segunda RFEF.

Un hito histórico

Los dos coinciden en la importancia y dificultad de ganar la Copa de Campeones juvenil, algo habitual en canteras más potentes. «Con la generación del 99 jugamos también contra grandes canteras y quedamos segundos a uno o dos puntos del Barcelona. El año siguiente con Iván Martínez se formó un grupo muy bueno con gente del 2000 y del 2001 y fuimos capaces de ganar la Liga, que ya es difícil, fuimos un equipo muy seguro y muy regular», recuerda el capitán, que levantó el trofeo. «Se lesionó un compañero dos jornadas antes de comenzar la Copa de Campeones, Alejandro, lo pasó un poco mal y le dije que la levantara conmigo y la levantamos los dos. Anda que no se sufrió y fue una experiencia muy bonita», explica.

Eso les llevó a jugar la Youth League y lo hicieron en La Romareda. «Jugar en La Romareda es el sueño de cualquier niño que es zaragocista y además en competición europea, es que me lo dicen un año antes y no me lo hubiera creído. Fue una sensación increíble, una experiencia espectacular. Estamos acostumbrados a jugar en la Ciudad Deportiva y llegar a La Romareda, que había 10.000 personas, fue un poco impactante pero muy bonito», rememora Iván Castillo.

Ambos destacan el buen trabajo que se hace en la Ciudad Deportiva, así como el nivel de los que llegan por detrás. Han visto llegar a compañeros de promoción como Francho, Francés, Puche, Azón, y se alegran como si fueran ellos mismos. «Ya en juveniles se le veían maneras porque era un jugador muy fiable. Es verdad que era más posicional y luego en el primer equipo es más dinámico, más de ida y vuelta, pero la verdad es que lo veo muy bien, está en muy buena forma y se lo merece», dice Castillo de quien fue su pareja en el mediocentro, Francho. «Francés en juveniles jugaba de lateral, yo jugaba con Álvaro Martín de central, Borge lateral derecho y Francés, lateral izquierdo. Hizo una Copa de Campeones extraordinaria, tuvo suerte de ir al Mundial de su categoría y al volver ya no lo vimos ni por el juvenil ni por el filial, vieron lo que había», recuerda Javi Hernández.

Él sí pudo debutar con el primer equipo, con una anécdota que jamás olvidará. «Empecé a entrenar con ellos con Iván Martínez cuando lo hicieron del primer equipo. La semana antes de jugar contra la Gimnástica de Torrelavega me dijo que iba a ser titular, que me veía capacitado y que entrenara como sabía. A dos días del partido de Copa lo destituyen. Llega Juan Ignacio y claro, yo pensaba que ya no iba a debutar porque cómo va a meter al chico de la cantera. El día de antes, en el partidillo de titulares y suplentes, no me pone de titular y al día siguiente cuando va a dar la lista me veo de titular y me dice, ‘ven aquí Javi que quería hablar contigo. Si te hubiera dicho ayer que ibas a ser titular te hubieras cagado, no hubieras dormido ni descansado bien’», explica. Ahora les toca separar sus caminos y, de momento, volver a La Romareda como aficionados.