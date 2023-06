Carlos Vigaray ya no es futbolista del Real Zaragoza. Así lo comunicaron ambas partes este lunes, anunciando el final de la etapa del defensa madrileño después de cuatro temporadas en el conjunto aragonés. El club ya había comunicado al jugador que no contaba con él y ambas partes han llegado a un acuerdo para rescindir un contrato que se había renovado hasta 2024 el verano pasado para reducir la masa salarial de la plantilla.

«El club quiere agradecerle a Vigaray su esfuerzo, trabajo y lucha desde que llegó a nuestro club, al mismo tiempo que le desea éxitos en sus futuros proyectos. ¡Muchas gracias y mucha suerte, Carlos!», escribió el Real Zaragoza en su web, recordando que ha vestido la camiseta blanquilla en 54 partidos sumando 4.340 minutos. Su paso por la capital aragonesa, donde llegó procedente del Alavés, ha estado marcado por las lesiones, que le han mantenido prácticamente inédito durante los dos últimos años, cortando así una estupenda progresión.

El futbolista también quiso dejar un mensaje de despedida. En su caso eligió Instagram para decir adiós al zaragocismo. «¡Queridos zaragocistas! Ha llegado el momento de deciros que mi etapa como jugador del Real Zaragoza ha terminado. Quiero agradecer todo el cariño que me habéis mostrado estas 4 temporadas, que desde el primer día que llegue me habéis echo sentir especial. También dar las gracias a todos los trabajadores del club. He vivido momento muy bonitos pero me ha tocado también vivir la parte de las lesiones y ahí quiero agradecer a todos mis compañeros que se preocuparon por mí y me hicieron el día a día mucho mejor. Me voy en paz sabiendo que siempre he dado todo mi en todas las situaciones. ¡Gracias Real Zaragoza y zaragocistas!», fue su mensaje en esta red social.

Pese a que en las dos últimas temporadas solo ha podido jugar 25 minutos en partidos oficiales, Vigaray está convencido de continuar su carrera futbolística y busca acomodo en Segunda División o el extranjero, descartando por el momento la Primera RFEF. Si consigue recuperar un nivel similar al de antes de sus problemas de rodilla, el madrileño había destacado como uno de los mejores laterales derechos de Segunda, siendo un fijo tanto para Víctor Fernández como para JIM.