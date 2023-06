¿Por qué Ángel López queda desvinculado del Real Zaragoza?

Esta mañana me ha llegado un correo que era la carta de libertad que se suele dar cuando un club no cuenta con un futbolista. Simplemente, se trata de firmar el finiquito para quedar libre. Al final, el Zaragoza ha decidido no ofrecerme la opción de los tres años que tenía para seguir vinculado al club, así que quedo libre.

Un correo y adiós. ¿Un poco frío todo después de ocho años en el club, no?

Bueno, ya me temía que el club no contaba conmigo. Cordero (director deportivo) nunca ha contactado conmigo así que entendía que no entraba en los planes del Zaragoza.

¿Esperaba otra despedida?

Siempre gusta que las cosas sean más directas y en persona, pero no ha podido ser. Supongo que no habrán tenido tiempo y que estamos en una época difícil, no lo sé. Al final, te quedas sin una parte de tu familia, pero esta es para siempre y aunque ahora quede desvinculado espero volver un día a disfrutar de mi gente.

¿Con qué cuerpo se queda?

Es bastante duro desvincularte del club al que llevas ligado ocho años y muchos más viviéndolo en La Romareda o desde casa. Pero me quedo con lo bueno, que son, precisamente, estos ocho años maravillosos, así que cuanto antes pase el mal trago mejor para todos.

¿Se había hecho ilusiones?

Mi ilusión es jugar en el Zaragoza y en La Romareda, pero el fútbol te obliga a no hacerte ilusiones porque te sorprende y esta vez también ha sido así.

Y eso que su temporada en Calahorra ha sido brillante.

La verdad es que he estado muy a gusto. Tenía un poco de respeto a la categoría, que era desconocida para mí, pero todo empezó bien desde el primer partido y he ido creciendo como jugador y también como persona. Aunque parece que no lo he hecho tanto como esperaba el club.

¿Se va más decepcionado que enrabietado o al revés?

Me voy, sobre todo, agradecido. Antes que esa frustración o rabia, estoy agradecido porque han sido muchas más cosas buenas que malas. Me voy, eso sí, con ganas de haber dado más porque quizá pude haber dado más en los pocos minutos que tuve o quizá pude tener algo más de cancha si hubiera disfrutado de más tiempo, pero no hay que darle más vueltas.

¿Le han dejado demostrar que podía seguir?

Confío mucho en mí y siempre pienso que podía haber dado lo que me pedían, pero no tuve la oportunidad.

Se cierra una puerta que para la cantera está más abierta que nunca en los últimos años…

Sí, la puerta se ha cerrado para mí, pero siempre que se cierra una se abren tres más, así que ahora hay que mirar hacia delante y pensar en el futuro.

¿Y por dónde pasa?

No hay nada en firme con otros equipos porque cuando tienes contrato con un club no puedes negociar con otro. Pero sé que ha habido acercamientos, como es el caso del Burgos, que ha contactado con mi agencia y que ha mostrado interés.

¿Volverá?

Sería increíble. Me encantaría que un día me llamara el Zaragoza para decirme que cuenta de nuevo conmigo. Mi sueño es jugar en Primera con el Zaragoza. Tengo unas aspiraciones altas y no estoy dispuesto a renunciar a ellas.

¿Con qué momento se queda?

El primero que me viene a la mente es mi debut en Gran Canaria. No olvidaré nunca ese campo, que dicen que es uno de los más bonitos de España. También me quedo con los partidos de Copa, especialmente ante el Sevilla en una Romareda llena y con mi gente en la grada. O el primer entrenamiento con el Zaragoza cuando apenas tenía 12 años. Me voy con la cabeza alta y el orgullo de haberlo dado todo. Agradezco mucho a la gente todo el cariño que me ha dado.

Supongo que tendrá el móvil lleno de mensajes de cariño. ¿Con cuál se queda?

Me ha escrito mucha gente. Compañeros que han jugado conmigo, amigos, entrenadores... estoy muy agradecido a todos por ese cariño que me han mostrado siempre, así como, por supuesto, a una afición a la que siempre llevaré conmigo.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?

Mi abuelo siempre está el primero en la lista de consejos. Los llevo tatuados, como al Zaragoza. Constancia, humildad y sacrificio y eso me ha llevado hasta aquí y espero que me haga llegar más lejos. Todos mis éxitos son para él.