Siempre que una situación desemboca en un escenario como el que vivimos en este momento me gusta recordar un mantra que constantemente repetía en privado un director deportivo que trabajó en Zaragoza durante unos cuantos años no hace tanto. A la hora de evaluar sus propios fichajes, el ejecutivo en cuestión, flemático, sereno y calculador en su manera de proceder, siempre insistía en la misma idea: él contrataba la mejor expectativa posible, no contrataba rendimiento.

El rendimiento, decía, es imposible de fichar ni de asegurar. Depende de decenas de variables que escapan al control de cualquiera y está sujeto a tantos imponderables como circunstancias personales y profesionales pueden rodear a una persona: un problema familiar, la inadaptación al lugar, el idioma, el clima, la casa, el colegio de los niños, las relaciones en el vestuario… Tantas como uno quiera encontrar. Lo que le ha sucedido al Real Zaragoza con Pape Gueye en esta última temporada es un buen botón de muestra de lo que comentaba nuestro protagonista. La SAD fichó una expectativa alta, con un notable rendimiento en una Liga en crecimiento como la belga (11 y 12 goles en dos años consecutivos) y obtuvo un rendimiento nulo por numerosas razones, entre ellas varias asociadas a la inadaptación y a problemas de todo tipo y condición. Ofensiva final por Bakis En la semana previa al regreso a los entrenamientos de la plantilla, que se volverá a reunir el próximo lunes tras el asueto vacacional, el Real Zaragoza está plenamente enfrascado en la negociación para cerrar el fichaje de Sinan Bakis, la gran apuesta del club para el puesto estrella de cualquier equipo, el delantero centro. Se trata de un futbolista estupendo, veterano, curtido, alto, con cuerpo, moderno, potente, un disparo magnífico con ambas piernas y una efectividad grande. En el Andorra chutó 26 veces entre los tres palos y convirtió doce goles. Estamos ante un ariete con condiciones para un equipo con las más altas aspiraciones. Su contratación está bien encaminada pero aún no es oficial. Por lo tanto, todavía no se puede dar por hecha. Si Juan Carlos Cordero la firma definitivamente, será su primera gran medalla del verano. La expectativa, que es lo que él puede controlar, será la mayor con Bakis.