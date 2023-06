El centrocampista argentino Valentín Vada ya no es oficialmente jugador del Real Zaragoza tras enviar a última hora de la mañana de este viernes, en el último día habilitado para ello, un burofax comunicando que no ejecuta el año opcional que tenía a su favor tras firmar con el club aragonés en el último día del mercado de verano de 2021.La decisión de Vada ya estaba tomada y el club daba por hecho que no iba a ejecutar ese año opcional, que suponía que prolongaba su contrato hasta 2024. Eso sí, al no ejecutarlo la entidad blanquilla tiene que pagarle 100.000 euros netos, unos 180.000 brutos, como indemnización fijada en su contrato.

"Vada me trasladó si había opción de mejorar su contrato y le dije que no era posible y se ejecutará la cláusula de salida, algo que ya nos ha dicho, aunque no la ha confirmado aún, pero está su palabra", anunció Cordero el pasado 1 de junio. Vada quería seguir en el Zaragoza, ya que se siente muy vinculado a la ciudad y al club, pero con una mejora salarial y sobre todo sabiendo el rol que iba a tener con Escribá. El futbolista tiene posibilidades de continuar su carrera en Segunda o en la Ligue 2 gala (ya jugó antes de llegar a España en el Girondins), donde ha rechazado ya alguna oferta, y son las opciones que prioriza, por delante de la MLS, donde desechó en enero una propuesta del Houston Dynamos. Tiene también vías abiertas en Polonia, Qatar, Grecia o Portugal, aunque las ve secundarias. Vada llegó en el último día de agosto de 2021 tras su salida del Almería, con el que le quedaban dos años de contrato y llegó con un salario bajo en el Zaragoza, en torno a 200.000 euros el primer año y algo más el segundo, pero priorizó la opción de aterrizar en La Romareda, teniendo en cuenta que en el Almería su ficha superaba el millón de euros, aunque tuvo la indemnización correspondiente por salir. En su primera temporada, a las órdenes de JIM, marcó siete goles, el máximo anotador junto a Azón, y demostró su capacidad de llegada y su nivel en la mediapunta si bien también dejó claro una cierta irregularidad que se ha acentuado en el curso pasado, con Carcedo y Escribá y con cuatro tantos. En total, ha disputado 66 partidos de Liga y uno más de Copa, 37 de ellos de titular y 11 dianas en total.