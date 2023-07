El presidente del Real Zaragoza, Jorge Mas, ha hablado en una entrevista con El País en la que no solo explica cómo fichó a Messi y el impacto que espera generar en la MLS como dueño del Inter de Miami, sino también de su trabajo y proyecto al frente del club aragonés. El máximo dirigente de la entidad confiesa sus colores al ser preguntado por su equipo: "Del Madrid. El amor al fútbol me entró en el Santiago Bernabéu en 1973. Yo he sido blanco por muchos años, y lo llevo en el corazón, lo sabe Florentino Pérez".

Sin embargo, sus sentimientos han cambiado en los últimos meses. "Ahora soy rosa y negro (los colores del Inter de Miami). Y convertirme en presidente del Zaragoza también cambió mis lealtades. Le he cogido un cariño a Zaragoza y a los maños extraordinario". Mas también tiene claro que su objetivo como presidente del Zaragoza es "volver a LaLiga Santander", aunque para ello debe hacerse un amplio trabajo en varios frentes. "La base había que pulirla; la Academia, el centro de entrenamiento, el proyecto de La Romareda, importantísimo", enumera el dirigente de origen cubano. Por eso habla de un proyecto a cinco años en el que ve claro el futuro. "Mi proyección para los próximos cinco años: Zaragoza tendrá un estadio puntero en Europa y un equipo en Primera", asevera Mas, que explicó que la reforma de La Romareda no es "solo para que luzca en el potencial mundial de 2030, sino para la ciudad. Zaragoza merece un campo de la más alta calidad".