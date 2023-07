Llegó con cierta polémica y se ha ido sin hacer ruido. En unos años, pocos recordarán el paso de Jairo Quinteros por el Real Zaragoza, pero lo cierto es que el central colombiano deja la capital aragonesa con un récord, aunque sea en lo negativo. Quinteros es el fichaje, en esta etapa del club en Segunda, que menos minutos ha disputado con la camiseta blanquilla habiendo completado una temporada, con un total de 12 minutos.

Compartiendo su posición, la de central, el único jugador de campo, sin contar a los canteranos, que ha jugado menos minutos en Liga que Quinteros ha sido Razvan Stefan Popa. El futbolista rumano era un prometedor defensa central que llegó al conjunto zaragocista procedente del Inter de Milán y solo jugó 8 minutos. El defensa no se adaptó ni se integró al club ni a la ciudad y acabó saliendo en el mercado invernal con dirección Burgos. Eso sí, a Popa le dio tiempo a marcar un gol en Copa contra el Valladolid.

Para la delantera, talón de Aquiles de los últimos años en las oficinas, también han llegado grandes fiascos que se han quedado prácticamente en blanco. Uno de lo más recordados es el de Jeison Medina. Su fichaje se vendió como el de un prometedor goleador colombiano pero el ariete no tuvo ni la posibilidad de demostrar sus condiciones. Un partido de Copa y tan solo 18 minutos en Liga fue el bagaje de Medina antes de salir en enero de vuelta a su país, a pesar de que el delantero aseguró en su salida «haber hecho todo lo humanamente posible».

Fiascos

Otro que no triunfó a la orilla del Ebro fue André Pereira. Llegó en el mercado invernal desde el Oporto en el curso 19-20. En esos seis meses en Zaragoza, a pesar de ser un fichaje muy esperado, no tuvo protagonismo disputando únicamente 164 minutos en Liga y no consiguió ver puerta.

Volviendo a Quinteros, ese escueto cuarto de hora de fútbol con los aragoneses lo pudo disfrutar en Leganés. La expulsión de Francés provocó su salida al campo en el minuto 78. Al colombiano le dio tiempo a ver una tarjeta amarilla y se le vio inseguro en su debut. Esa fue la última posibilidad que tuvo el central de jugar en una etapa en el Real Zaragoza que se ha cerrado con un aroma a intrascendencia que da la razón a los que no entendieron su fichaje.

A pesar de ser internacional con Bolivia, su llegada al equipo desde el Inter de Miami implicaba la salida del canterano Enrique Clemente, que ha acabado ascendiendo con Las Palmas. Pero las sinergias acabaron precipitando la llegada de un jugador que no pasará a la historia zaragocista, pero que se va con un triste récord.