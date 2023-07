Sinan Bakis, en sus primeras declaraciones como zaragocista, mostró su satisfacción por el fichaje por tres temporadas en el Real Zaragoza, ya que “este equipo tiene un gran potencial para dar buenos pasos y por eso estoy aquí. Estoy muy feliz y emocionado, estoy impaciente por jugar en nuestro estadio. Es el movimiento ideal para mí y para mi carrera”, aseguró en los medios oficiales del club.

“Hablé mucho con Juan Carlos (Cordero) y con Raúl (Sanllehí). Me encantó el proyecto del Real Zaragoza, también los aficionados en mi primer partido aquí, cuando vine con el Andorra. Y me gusta la ciudad, aunque no conozco mucho aún”, explicó sobre las razones de su fichaje, si bien no ocultó el papel decisivo de Marc Aguado para terminar de convencerle siendo ambos compañeros en el Andorra ya que ahora compartirán vestuario en el Zaragoza. “El club ya lo conocía, por supuesto. He hablado con Marc Aguado toda la temporada pasada y me habló de lo increíble que es el equipo, los fans, el estadio, la historia…. Me gustó lo que me dijo”, añadió Bakis.

"Tengo muy buen disparo y voy bien de cabeza. También soy un delantero que puede jugar de espaldas a la portería, así que puedo aguantar la pelota”

Con 12 goles el curso pasado en el Andorra y con 47 tantos en las 5 últimas campañas el ariete turco tiene claro que “puedo aportar goles, claro, porque tengo muy buen disparo y voy bien de cabeza. También soy un delantero que puede jugar de espaldas a la portería, así que puedo aguantar la pelota”, afirmó, convencido además de venir a hacer grupo pese a su papel de gran referencia del equipo: “Fuera del campo soy un buen tipo y tendré buena relación con mis compañeros".

“En el campo me transformo y creo que es algo bueno. La emoción, las ganas de ganar… Me encanta ganar y sé que a los hinchas también”

El ariete es una persona tranquila en la vida cotidiana, pero sobre el césped destaca por su carácter y su espíritu luchador, ya que “en el campo me transformo y creo que es algo bueno. La emoción, las ganas de ganar… No sé. Me encanta ganar y sé que a los hinchas también”, sentenció sobre esa transformación que vive, dejando una última petición para su nueva afición: “Que nos apoyen como cada año, tenemos que ir partido a partido porque puede ser una muy buena temporada”.