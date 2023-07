Maikel Mesa, el primer fichaje anunciado por el Real Zaragoza este verano, ha concedido una entrevista a los medios del club, donde admite que en sus primeros días en el equipo se siente “feliz y muy ilusionado, la palabra es la ilusión por estar aquí, por llegar a un club de renombre e histórico. La ciudad me está gustando también muchísimo y se reúne todo para que sea todo muy bonito”, asegura el jugador canario, que no quiere hablar del ascenso, ya que “vender ahora motos de que vamos a estar más arriba sería malo para todos. Hay que ir partido a partido para ver dónde nos pone la clasificación”.

A Maikel Mesa, que ha firmado por dos años como zaragocista, le convenció “el proyecto, cuando hablas con Juan Carlos (Cordero) lo haces con una persona que sabe bastante de esto, es un proyecto ilusionante unido a un club histórico”, refleja, consciente de que “la gente ve al Zaragoza como un equipo grande, como lo que es, y la idea es devolverle a lo máximo y que el público lo mire con ese respeto y que se le valore como lo que es”.

Con todo, el centrocampista canario pide tranquilidad y calma en una temporada muy larga para el Zaragoza y después de llegar de un Albacete que hizo una gran campaña disputando el playoff, por lo que la receta la conoce. “Veníamos de Primer RFEF y lo que hizo que eso fuera para arriba era creer en la idea del entrenador, tener un grupo sano y con hambre. Si a eso le unes todo lo que es el Zaragoza supone un plus para estar más arriba”.

“Si algo me caracteriza es mi profesionalidad, soy honrado en el esfuerzo y siendo veterano, aunque me cueste decirlo, quiero que los jóvenes vean que soy el primero en llegar y el que más curra y no se deja nada"

En esa entrevista no quiere hablar de sus condiciones futbolísticas, que pasan por ser un centrocampista polivalente y sobre todo con llegada, un jugador para la segunda línea y asegura que “si algo me caracteriza es mi profesionalidad, soy honrado en el esfuerzo y siendo veterano, aunque me cueste decirlo (32 años), quiero que los jóvenes vean que soy el primero en llegar y el que más curra y no se deja nada. Todo eso hace que el equipo vea el reflejo de alguien que va con ellos a muerte y que quiere que esto vaya para arriba”, señala.

"Hablaba con Cristian, que creo que es el portero que más goles le he hecho, y me dijo que 'esta temporada me meterán dos goles menos al no estar tú como enemigo'. Siempre he podido jugar bien contra el Zaragoza"

Explica el centrocampista que ante el Zaragoza con sus anteriores equipos en Segunda, Osasuna, Mirandés, Las Palmas, Nástic y Albacete, siempre cuajó buenos partidos, sin ir más lejos con el cuadro manchego en esta temporada, sobre todo en La Romareda: “Hablaba estos días con Cristian, que creo que es el portero que más goles le he hecho, y me dijo que 'esta temporada me meterán dos goles menos al no estar tú como enemigo'. Siempre he podido jugar bien contra el Zaragoza y meter goles, lo tenía mirado y ahora venir aquí es un pasito hacia delante”. Maikel Mesa ha marcado al Zaragoza con el Nástic (17-18), Albacete (19-20) y Las Palmas (21-22).

Además, el jugador se muestra convencido de que el apoyo de la grada será vital ya que la afición zaragocista es diferencial en Segunda. “La Romareda empuja y lo sabíamos al venir como rivales. Tiene el equipo momentos malos y la grada es capaz de levantarlo y sabes que venir aquí como enemigo es complicado para cualquier jugador” espeta, para anunciar al zaragocismo que “vamos a darlo todo, iremos a muerte y la afición se tiene que sentir reflejada en nosotros. Sentimos esto como nuestro y les digo que estén seguros que vamos a dar el máximo”.