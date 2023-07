Cuatro temporadas dirigió Óscar Fernández a Toni Moya, nuevo jugador del Real Zaragoza, en las categorías inferiores del Atlético, una en el Juvenil A y tres en el filial, por lo que es un observador privilegiado de la carrera del centrocampista extremeño y para valorar sus condiciones. Y el nuevo entrenador del Linares en Primera RFEF no duda. “Es un acierto total su fichaje, puede darle muchísimo a ese equipo”, asegura el preparador valenciano. “Es un chico con ambición, con hambre y con capacidades y en Segunda hace falta eso. Es joven y él también apuesta por Zaragoza, que acaba de ascender con el Alavés y no duda en volver a Segunda. Eso quiere decir que lo que ha visto le ha gustado, porque Toni no se embarca en un proyecto por casualidad, es porque algo le ha conquistado”.

Toni Moya firma por dos temporadas y es el cuarto refuerzo del Real Zaragoza Las cuatro temporadas que Óscar Fernández estuvo en la cantera del Atlético de Madrid, para después regresar al Mestalla y más tarde hacerse cargo del filial del Almería, tuvo a sus órdenes a Toni Moya, por lo que pocos pueden hablar con más autoridad de las condiciones del centrocampista nacido en Mérida y criado en Son Cervera (Mallorca). “Es un jugador con llegada, con muy buen golpeo desde fuera y generoso en el esfuerzo”, recalca, haciendo énfasis en esa capacidad con el balón, sin duda su mayor cualidad. “Tiene un pase en largo muy bueno. Su virtud de superar líneas de juego con la conducción es increíble”, recalca. “Es muy valiente en el juego, no rehúye el balón, lo pide y genera cosas con él, es el 8 moderno, un box to box de conducción. Tiene su virtud en el primer pase hacia delante" Arribaron al juvenil rojiblanco a la vez en 2015 y Toni Moya fue decisivo en el equipo que alzó la Copa del Rey con dos goles en la final ante el Real Madrid, los dos de similar factura, con conducción y golpeo, para en la 16-17 dar el salto al Atlético B, aunque aún en edad juvenil, para lograr el ascenso a Segunda B. “Es muy valiente en el juego, no rehúye el balón, lo pide y genera cosas con él, es el 8 moderno, un box to box de conducción. Tiene su virtud en el primer pase hacia delante y con su llegada en el borde del área es capaz de hacer un regate y prepararse la pelota para golpear”, explica. Este curso hizo tres goles y cuatro asistencias en el Alavés y la diana que marcó en La Romareda en el 1-4 del cuadro vitoriano, llegando al corazón del área y regateando a Jair y Fran Gámez para golpear con su derecha es una buena muestra de esa capacidad de definición. “Es diestro, pero le pega bien con las dos”, añade. De central con el Cholo En ese mismo partido con el Alavés también regaló una precisa asistencia de falta a Sylla en el 0-1, porque “es muy bueno a balón parado, en ese aspecto también puede ser vital”. Todas esas virtudes le hicieron casi fijo en el Atlético B de Óscar Fernández, con 28 partidos en la 17-18, 21 de titular, y 26 en la siguiente, con 23 presencias en el once en un curso 18-19 en el que el filial rozó subir a Segunda en un equipo en el que además de Moya estaban Darío Poveda, Pinchi, San Román Mollejo, Borja Garcés, Camello o un recién llegado Riquelme. El Mirandés les alejó del sueño y, mientras Moya era una de las figuras del B, el Cholo apenas le daba la oportunidad en el primer equipo. “Era algo extraño, porque subía a muchos entrenamientos y hasta lo utilizaba de central. En Primera llegó a jugar en ese puesto, lo que nos sorprendió a todos, pero es que él entiende muy bien el juego”, advierte. "Toni es un futbolista al que salir de relevo no le supone un problema, porque valora mucho el equipo por encima de todo. Y como persona es top, un tío excelente, de los que suman y ayudan" Esa falta de oportunidades le llevó a tener que salir del club rojiblanco en 2021 para ir a un Alavés de Primera. “No tuvo mucha presencia en el primer año, pero en el segundo ha jugado en casi todos los partidos para lograr el ascenso. Es verdad que en muchas ocasiones salió desde el banquillo, pero es que el nivel en la medular de esa plantilla era alto (Salva Sevilla, Guridi, Benavídez o Antonio Blanco, llegado en enero) y Toni es un futbolista al que salir de relevo no le supone un problema, porque valora mucho el equipo por encima de todo. No le gusta salir desde el banquillo, como a cualquiera, pero el entrenador sabe que cuando entra es como si jugara de inicio, sale a darlo todo”. “Y como persona es top, un tío excelente, de los que suman y ayudan. Yo le quiero mucho”, añade el entrenador valenciano, que hasta le cuesta encontrarle un hándicap, porque “es un jugador ya hecho, pero si mejorara su juego aéreo ya sería la hostia. Todo en esta vida no se puede tener y además él sus carencias las sabe ocultar muy bien”, añadiendo lo bien que enseña sus virtudes para no dudar en el acierto del Zaragoza con él, para un fichaje que rubrica un buen proyecto hasta ahora: “Me gusta lo que está firmando este verano y si vuelve a llegar Mollejo podía ser una plantilla de Segunda para apretar arriba”, avisa Fernández.