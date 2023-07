Toni Moya, el cuarto fichaje de este verano, también con la carta de libertad como los tres anteriores (Lecoeuche, Bakis y Maikel Mesa), hizo su puesta de largo ante una afición mucho menos numerosa (medio centenar escaso) que en la triple presentación del día anterior y mostró, como no podía ser de otra manera, su ilusión por llegar a un Real Zaragoza en el que le convenció la idea global de esta temporada, la que le expuso sobre todo Juan Carlos Cordero. “Todos sabemos el club que es. Es un histórico del fútbol español y lo que me ha impulsado a venir es el proyecto que se estaba haciendo, que creo que es muy bueno. Estoy deseando aportar mi granito de arena, empezar cuanto antes y poder ayudar a conseguir los objetivos”, reflejó el centrocampista, acompañado por Pablo García Quilón, su agente, y por su novia. Moya es un jugador de buen manejo de balón y de dar soluciones al equipo en la parcela ofensiva que llega para completar una medular con Grau, Francho y el retorno de Marc Aguado, además de la opción de Maikel Mesa, a la espera de las salidas de James Igbekeme, Manu Molina y Eugeni.

Sin número en su dorsal, previsiblemente a la espera de la salida de Eugeni y su 8, y con esa medular ya cerrada en los billetes de acceso y con una competencia elevada, porque los 5 futbolistas vienen de una temporada con bastante presencia, viene Toni Moya, un jugador muy del gusto de Escribá y que eleva el nivel en el medio. “Esa competitividad es lo que te hace mejorar. Cuanta más exista, es mejor para cada uno a nivel individual. Se puede ganar mucho como equipo en ese sentido. Eso es lo que hace a un buen bloque”, sentenció, sin querer entrar en hablar de ascenso cuando sí lo hizo el día anterior en los medios del club y cuando viene de subir con el Alavés. “Mi objetivo ahora mismo es empezar a entrenar cuanto antes y luego ya se irá viendo. Hay muchos objetivos durante una temporada, pero vamos a ir poco a poco, pensando solo en el primer partido”.

La felicitación de Lagu

Su experiencia subiendo con el Alavés, donde jugó 39 partidos en la Liga más los cuatro de promoción, le hace hablar con conocimiento de causa de la dificultad de esa conquista, porque “la Segunda División es muy complicada. Hay momentos en los que vas a estar bien y otros en los que no y tienes que saber aguantar. Lo más importante es aguantar en los momentos complicados", afirmó el centrocampista extremeño, aunque criado en Mallorca y que todavía no ha hablado con su nuevo entrenador, con Fran Escribá, aunque sí lo hizo con Laguardia, canterano zaragocista y que ha coincidido con el en el Alavés estas dos temporadas. ”Me felicitó y me habló muy bien de la ciudad y me explicó lo que era este club, que ya lo sabía. Ese aspecto fue muy importante para poder venir aquí, me ayudó. Para venir me contaron que es un club que quería mejorar en la temporada y traer jugadores importantes como está haciendo”.

Formado en la cantera del Atlético de Madrid, en cuyo filial estuvo hasta 2021, aunque con pocas oportunidades en el primer equipo del Cholo Simeone, es un 8 puro, con salida de balón y llegada, si bien también puede adaptarse a otros puestos en el medio. “Me da más o menos igual, intento adaptarme a lo que el míster decida. Ya sea más atrás o en una posición más adelantada, intento dar el máximo y no tengo una posición preferida”, explicó sobre su posición.

Cordero: "Toni Moya viene a completar los mediocentros de la plantilla y, si no pasa nada raro, serán los que se queden”

Mientras, Juan Carlos Cordero reconoció que la llegada de Toni Moya “viene a completar los mediocentros de la plantilla y, si no pasa nada raro, serán los que se queden”, aseguró el director deportivo, que ahora tiene la labor en esa zona con las salidas. “Toni es un 8, con buena distribución y cambio de juego, con pase largo y golpeo y creo que nos faltaba un jugador así. En tres cuartos de campo aporta llegada, goles y personalidad y es un especialista a balón parado, que tras las salidas que se han dado (Vada y Zapater) también nos hacía falta”, recalcó el ejecutivo, destacando que el jugador había acortado sus vacaciones a 20 días desde que ascendió en la final de la promoción con el Alavés ante el Levante, “porque ha querido incorporarse cuanto antes, lo que dice mucho de él”.