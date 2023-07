¿Cómo se toma esta cesión al Sabadell? Es su debut en Primera RFEF y eso ya supone un paso hacia delante.

Es el paso que estábamos buscando, porque para ser realistas necesitaba ese punto intermedio entre el primer equipo y el Deportivo Aragón y es el salto que debía dar, en el contexto y en el lugar que quería hacerlo, por lo que se dan todas las circunstancias para que vaya bien.

Va a estar muy cerca de su casa, en El Prat de Llobregat, ¿eso también ayudó en su determinación?

Bueno, a mí la idea me gustaba, está claro, pero el consenso fue entre las dos partes, tanto el Zaragoza como yo. Nadie tomó la decisión por sí solo ni condicionó a la otra parte. Tenía más ofertas, pero todos creímos que era la más adecuada, al ser un club histórico, por esa cercanía para mí y lo que significaba el Sabadell. Es verdad que hubo una propuesta buena también del Teruel y estuvimos cerca, pero creo que esta era la mejor opción, fue el equipo que más interés mostró, ya que el invierno pasado ya quiso firmarme.

Antes de salir renovó por dos años y no se ejecutó la cláusula de tres que estaba en su contrato cuando llegó. ¿Qué le parece?

Siendo sinceros, eran demasiados años para alguien que en el fútbol profesional aún no ha demostrado nada y, si le digo la verdad, yo no esperaba ni que me renovaran, ni siquiera que me lo plantearan.

Había hecho 12 goles en el filial. No son pocos.

Pero al final hubo una época en que no entraron con esa facilidad y además dejé de subir con el primer equipo desde febrero.La verdad es que no me lo esperaba, estoy feliz y agradecido a Cordero y lo que quiero es devolver esa confianza con buen juego y con goles.

Se trata de hacer un buen año en el Sabadell para abrirse un hueco en el Zaragoza de la 24-25

Esa es la idea. El primer paso es darlo todo por el Sabadell, que me ha acogido de una manera magnífica. Quiero hacer un buen año aquí, que este club me dé lo que yo necesito y yo ayudarles al máximo. Se trata de aprovecharnos los dos de esta situación y al año que viene ya se verá qué ocurre. La teoría es que regresaré y, depende del año que haga aquí, será más fácil que lo haga o que no suceda esa vuelta.

"No hubo frustración al dejar de ir con el primer equipo. Fue un momento difícil, claro, porque a cualquier jugador que le suceda eso le afecta un poco mentalmente, pero en ningún momento hubo enfado"

Hablaba antes de que dejó de subir al primer equipo y eso fue sobre todo por la irrupción de Pau Sans, en quien confió más Escribá. ¿Vivió con frustración ese cambio, de pisar casi el debut a desaparecer desde principios de febrero?

Frustrado no diría yo, la verdad. Fue un momento difícil, claro, porque a cualquier jugador que le suceda eso le afecta un poco mentalmente, pero en ningún momento hubo enfado o resignación, ni nada de eso. Cuando llegué para el filial no me planteaba ir a las convocatorias y lo logré, por lo que ya solo por eso y por los entrenamientos estoy muy agradecido, ya que me han servido de mucho esos días de trabajo y he estado muy a gusto tanto con Carcedo como con Escribá.

"Escribá contó mucho conmigo al principio y por equis razones no se dio debutar y creo que por la lesión de Mollejo ellos necesitaban otro perfil de delantero más similar a lo que les daba Pau Sans"

El primero le empezó a subir casi al final de su etapa.

Sí, creo que mi primera convocatoria fue unas dos semanas antes de su salida. Escribá contó mucho conmigo al principio, me demostró su confianza y por equis razones no se dio debutar y creo que por la lesión de Mollejo ellos necesitaban otro perfil de delantero y se asemejaba a lo que podía darles Pau Sans, ya que mis características eran más similares a otros delanteros que ya estaban en el primer equipo.

¿Mantiene el sueño de jugar en el Zaragoza?

Sin duda, debutar, jugar y tener muchos partidos en el Zaragoza. Ojalá ya fuera en Primera y que se lograra el ascenso este año, aunque si me dicen que me tengo que ir cedido de nuevo porque el equipo ha logrado subir, ahora mismo lo firmaba, ya que es el sitio en el que este club tiene que estar. Me haría mucha ilusión ese debut, porque es el equipo que ha apostado por mí. Hace dos años ese no era el sueño, porque no había vivido lo que significa estar dentro de esta entidad y cómo se vive el fútbol en esa ciudad.

De momento, el reto con el Sabadell también es intentar dar ese salto a la categoría de plata.

Sí, pero teniendo en cuenta que la Primera RFEF es de una dificultad enorme, con mucha igualdad y un nivel brutal que casi roza el de Segunda, y este año más con todos los históricos que hay. Nuestro primer paso, como el del Zaragoza, es lograr la puntuación para la permanencia, tratar de hacerlo cuanto antes y a partir de ahí mirar a otra meta. El Sabadell, por entidad y por historia, tiene que luchar por esa idea de subir y desde luego que vamos a darlo todo para ello.

"No me gusta ponerme cifras, pero de ocho a doce goles es la marca que mentalmente me haría pensar en un buen año en el Sabadell"

¿12 goles en Segunda RFEF a cuántos equivalen en Primera?

No me gusta ponerme cifras, pero de ocho a doce es la marca que mentalmente me haría pensar en un buen año, ese puede ser el objetivo, aunque ojalá sean más, claro está.