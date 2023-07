¿Cómo se está sintiendo en esta nueva etapa? Al menos, en lo deportivo muy bien, ya ha debutado, ha sido titular, lleva tres victorias en tres partidos…

Bien, de momento todo muy bien. Uno de los retos personales que para mí supone venir aquí es el cambio global, en lo futbolístico y en lo personal. Desde el primer día me he sentido muy familiarizado en el fútbol, porque hay una exigencia que me gusta al haber bastantes españoles en el club: el director general, todo el cuerpo técnico, algunos compañeros... Eso hace que aquí haya esa presión y es la que me mola, la que quiero. Esta Liga lleva pocos años, no hay descensos, entonces esa mentalidad de sentir que un partido es una final es mucho más difícil sentirla. En el Ottawa hay un proyecto detrás, hay una exigencia y, cuando me dicen que he venido aquí a disfrutar, ya contesto yo que no, que tengo una presión por demostrar el porqué me han traído aquí, la presión por ganar de siempre y todo eso a mí me motiva y me ilusiona, es lo que he hecho toda la vida.

Sin esa presión usted no entiende el fútbol…

Es que si yo fuera a jugar a un sitio sin presión lo pasaría mal. De hecho, tengo claro que si hubiera dejado ahora el profesionalismo y pasar en unos días del negro al blanco lo habría pasado mal, pero ha sido venir aquí, a un equipo que lleva desde enero jugando y que te exige meterte de inmediato en dinámica de jugar, con la incertidumbre de saber cómo vas a estar, porque yo en más de tres meses solo había jugado un partido de 90 minutos, el de mi despedida ante el Tenerife. Y las dudas, que siguen estando, que por eso he firmado lo que he firmado (hasta enero) por parte de ellos y por parte mía por cómo voy a llevar el césped artificial, porque sobre esa superficie el fútbol es otro deporte. No vengo, en todo caso, con la mentalidad de quejarme ni de buscar excusas, ni de mirar a otro lado, sino a adaptarme a lo que hay a estas condiciones, que no se pueden equiparar a lo que existe en España, aunque es verdad que el césped artificial condiciona mucho y no sé cómo lo voy a llevar.

De momento lo lleva bien.

Pero esta semana he vivido casi una prueba de Supervivientes 2023. Jugué en césped artificial (Valour FC), a los dos días viajé más de cuatro horas de vuelo para cruzarte de oeste a este el país para jugar en campo natural (Cavalry FC), ya que dos de los ocho equipos lo tienen, el cambio de horario de dos horas, entrenamos en césped natural, jugamos al día siguiente, con 90 minutos, otras cuatro horas de regreso y al llegar pensé que era una de las mayores palizas de mi vida. El tute que me pegué no es que te quite años de fútbol es que te los quita de vida. Pero esto no me pilla de nuevas, yo cuando hablé con ellos ya me advirtieron de los viajes que había, ahora toca adaptarme y a ver lo que aguanta el cuerpo.

"Lo de disfrutar, el componente familiar de mi decisión y todo eso está muy bien, pero yo quiero competir y ganar. Yo eso no lo tengo que forzar ni nada, a mí desde el momento en que me llaman ya me genera un cosquilleo en el estómago por la ilusión"

El cuerpo le aguanta y la ambición también se le nota.

Es que yo tengo ilusión ahora por ganar esta Liga. El año pasado el Ottawa se quedó primero en la fase regular, pero no la ganó en los playoffs y está ese objetivo. Lo de disfrutar, el componente familiar de mi decisión y todo eso está muy bien, pero yo quiero competir y ganar. Eso no lo tengo que forzar ni nada, a mí desde el momento en que me llaman ya me genera un cosquilleo en el estómago por la ilusión, por el hambre de competir y me sale solo el querer hacerlo bien. Ellos ven en mí a un jugador de muchos años de trayectoria y represento ese aliciente en el vestuario, los compañeros me dan las gracias por venir o me dicen que me necesitaban… Solo por eso ya merece la pena haber venido, que dos futbolistas que conozco desde hace solo días ya me digan eso me da una satisfacción personal increíble.

En todo caso, está viviendo unos meses muy agitados, con su despedida, su cambio de vida, la nueva etapa allí…

Es que el estrés de este mes y medio…. Casi tengo miedo ya a estar tranquilo, porque tanto estrés emocional con el adiós del Zaragoza, la llamada de Canadá, la búsqueda de piso, porque no da igual qué sitio sea, aquí el coche es un mal necesario, el colegio cuando empiecen y todo aquí, la adaptación… Y eso que el club me ha dado todas las facilidades del mundo, que hasta estaba hecha la compra en el primer piso que ellos me pusieron. Yo he estado en la parte francesa de Ottawa por así decirlo, porque esta ciudad la divide el río y ahora me he cambiado a la otra, ya tenemos el piso a solo 300 metros del colegio, ya que cuando empiecen las clases empezará otro partido, el de la adaptación, también a los horarios, porque luego se hace muy pronto de noche. Ahora, por ejemplo, estoy entrenando más pronto que en toda mi vida, ya que el sol sale antes y el día empieza antes. Cuando acabe el fútbol voy a tener mucha paz, que le tengo casi pánico, pero ahora está siendo muy estresante todo.

"Esta etapa reúne casi todo lo que yo buscaba: un país lejano, romper de forma radical por esa distancia con Zaragoza y que el fútbol nos permita a mi familia y a mí vivir una experiencia única e impagable. Cuanto más tiempo estemos será porque todos estamos bien allí, porque será lo mejor para mis hijos"

¿Hasta qué punto en esta etapa hay algo de reivindicación personal, de decir que está todavía para jugar?

Es que casi no tengo ni que contestarlo. Está claro que me siento para jugar y para aportar mucho. En el momento en que sucede mi salida del Real Zaragoza y recibo la llamada a los pocos días transmitiéndome esa confianza en mí y yo ya me pongo la presión de las personas que apuestan así por mí. Recuerdo que lo que me dijeron es que sabían que iba a decir que no pero que lo tenían que intentar. Yo lo primero que hice es poner en Google Ottawa porque no sabía casi ni dónde estaba. Pero, una vez tomada la decisión, no vengo aquí de vacaciones, me sigo viendo bien y además está la ilusión por esta etapa, por ver cómo viven el fútbol de esa forma diferente. Y esta etapa reúne casi todo lo que yo buscaba: un país lejano, romper de forma radical por esa distancia con Zaragoza y que el fútbol nos permita a mi familia y a mí vivir una experiencia única e impagable. Cuanto más tiempo estemos será porque todos estamos bien allí, porque será lo mejor para mis hijos. Y el fútbol es mi motor, el saborear cada comienzo de partido, sentir la victoria de mi equipo, disfrutar compitiendo… Yo ese fuego lo sigo teniendo, ojalá no lo tuviese, pero está ahí, por eso no hablo de reivindicarme sino de seguir disfrutando de algo que me apasiona, además de la exigencia de devolver la confianza que han puesto en mí.

¿Cuánta gente acude a los estadios?

El TD Place del Ottawa es uno de los campos que mejor están y vienen aficionados, aunque el fútbol no termina de cuajar. Hace unos días fui a ver a los Ottawa Redblacks de fútbol americano y el campo estaba lleno y el ambiente era de la leche. Somos el deporte minoritario, pero vienen a vernos unas 6.000 o 7.000 personas, aunque no se vive igual el fútbol y no es solo porque tenga menos calado en la gente sino porque la mentalidad es distinta. Antes de los partidos hacen mil cosas, en el descanso igual, es mucho más un espectáculo global. Aquí ya me han intentado cantar el 'Zapater te quiero', y el 'moverse maños moverse', fue divertido ver ese intento.

Ha firmado hasta enero, pero eso está abierto a poder seguir, ¿no?

Aquí se firma hasta el final de octubre que es cuando termina la competición, pero lo hice hasta enero, porque fui sincero y honesto con ellos. Les dije que no necesitaba 16 partidos más en mi vida, pero estando en esa experiencia sí que tiene mucho sentido. El curso escolar empieza en septiembre y hay un invierno que es muy duro, y yo sé lo que es eso porque he estado en Rusia, pero no iba a venir en julio con mi familia para que solo estuvieran dos meses y se volvieran a empezar el cole allí. Por eso dije de quedarnos hasta diciembre y, si yo veo que se han adaptado mis hijos bien al cole, están contentos, mi mujer sé que lo va a estar porque siempre ve el lado positivo de todo, el club está satisfecho conmigo y yo me he sentido bien, y ahí insisto en lo del césped artificial, con todos mis problemas físicos de estos años y con el componente distinto de la superficie, algo que solo dirá el tiempo, pues ya se verá cuánto tiempo más estoy. Yo he movido para esta etapa a toda una familia y por eso no era una decisión tan fácil, de ahí las dudas que tuve. Vimos que lo mejor era hasta diciembre, incluso también para convencer a mis hijos, para salir de su entorno sabiendo que solo era un tiempo… Si lo cómodo habría sido estar ahora disfrutando del verano en Salou, Cambrils o Sallent de Gállego. Tengo 38 años y amo lo que hago, sentía que si decía que no me iba a arrepentir, no ha sido algo buscado y no siento que esté perdiendo un verano en mi vida, aunque sí que a mis hijos veo que les estoy dando unos días de mucho cambio cuando todos sus amigos están disfrutando de las vacaciones.

"Intento no leer ni mirar nada ahora del Zaragoza, pero es imposible y después hay mucha gente del club que me escribe, que me manda audios, con cosas del día a día, del vestuario... No me gusta decirles que no me digan nada, aunque lo que quiero es romper un poco con eso, con esos siete años, porque me viene bien hacerlo"

¿Cómo lleva esa desconexión del Real Zaragoza?

Necesito cerrar en mi mente esa etapa, centrarme en lo que estoy viviendo. Intento no leer ni mirar nada, pero es imposible y después hay mucha gente del club que me escribe, que me manda audios, con cosas del día a día, del vestuario... No me gusta decirles que no me digan nada, aunque lo que quiero es romper un poco con eso, con esos siete años, porque me viene bien hacerlo y qué mejor manera que irte a tropecientos kilómetros. Seguir en Zaragoza habría supuesto que esa ruptura fuera imposible, por la cercanía, por pasear por la calle y que la gente te diga mil cosas, aunque el cariño que he recibido tras la despedida y antes de venirme no me había pasado en mi vida… Me han dado mil veces la enhorabuena y las gracias. Coger distancia y tiempo a mí me viene muy bien, al regresar seguro que la pregunta de los que me conozcan habrá cambiado.

Ha pasado mes y medio de esa despedida, que fue casi la soñada por cualquier jugador. ¿Habría cambiado ese adiós tan idílico por uno más silencioso y con el Zaragoza en Primera?

Hombre, por supuesto. Es que lo que se vivió fue emocionante y también ha habido gente y excompañeros que han visto en ese día todo lo que significa el zaragocismo. No me quiero ni imaginar lo que pasará cuando se ascienda. Ese día todos seremos inmensamente felices.

"Podré decir que una campaña de abonados fue porque me dio por cantar esa canción…. Las cosas salen solas y pasan porque tienen que pasar. Eso salió solo, como todo lo que se vivió ese día. Óliver me dio la vida estando a mi lado"

Su canción con la grada de animación ha pasado a ser el lema de la campaña de abonados.

Podré decir que una campaña de abonados fue porque me dio por cantar esa canción…. Las cosas salen solas y pasan porque tienen que pasar. Eso salió solo, como todo lo que se vivió ese día, que yo solo tenía preparado que le dije a mi hijo que cantaríamos el himno. Óliver me dio la vida estando a mi lado porque me hizo que no me quedase en blanco. Es que igual es la primera y la última vez que hablo con tanta gente delante. Esa canción salió sola, si de hecho solo me pidieron que les hablara a los que estaban en esa grada, lo que sí me arrepentí es de no haberme quedado más rato allí. Eso fue la leche y mi hijo sigue cantando esa canción casi a cada momento y también Alejandra tararea otras…

En todo caso, ¿la despedida siente que fue la ideal?

A mí que me llamaran para el Ottawa y que me ilusionaran con la idea de venir me fastidió un poco las sensaciones que tenía tras ese partido contra el Tenerife. Yo la sensación que tuve esos días tras el adiós me gustaría que la viviera cualquier persona del mundo, esa sensación de estar flotando, de preguntarte si lo que has vivido fue real, de notar ese cariño tan inmenso que te eriza la piel. Pero pasaron pocos días, recibí un WhatsApp que pensaba que era una oferta de trabajo, pero no para seguir jugando, sino de trabajo trabajo, y cuando al día siguiente ya me comentaron todo me hizo cambiar el chip y apartar un poco el pensamiento de esa despedida que fue tan bonita.

"¿El proyecto de este año? Yo todo lo que se haga, para delante, a animar, con esa ilusión de pensar que este será el año para volver. Es lo que he hecho siempre, tanto cuando no estaba dentro del equipo, como después. Eso es lo que lleva implícito ser del Zaragoza o llevar esa camiseta puesta"

¿Qué le parece lo que está viendo en el Zaragoza, en el proyecto?

Yo todo lo que se haga, para delante, a animar, con esa ilusión de pensar que este será el año para volver a Primera. Es lo que he hecho siempre, tanto cuando no estaba dentro del equipo, como cuando vine y ahora que me he ido, eso es lo que lleva implícito ser del Zaragoza o llevar esa camiseta puesta. Y desde luego que haré lo posible por ver los partidos, con el Movistar no se puede al estar en Canadá, aunque sí cambiándote la VPN, y después estará el horario, porque son seis horas menos. No me perderé ninguno, o si no puedo en directo, los veré después.