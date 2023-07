¿Cómo se toma esta cesión de un año en el Tudelano?

Con el reto de seguir creciendo, lo que yo quería y peleé desde el comienzo de la pretemporada era quedarme, pero cuando vi que no podía y que el Zaragoza solo me daba la opción de salir y que no tengo sitio pues había que elegir la mejor opción. En Tudela la idea es poder hacer el mejor año posible para que en la siguiente temporada el Zaragoza no tenga ninguna duda de que me puedo quedar.

Es la tercera cesión seguida para usted, en la cantera del Real Madrid salió mal porque casi no jugó, en el Teruel tuvo más minutos y ahora hay que dar otro paso.

Es que lo que yo quiero es jugar al fútbol, recuperar mi mejor versión posible y, si tiene que seguir siendo en Segunda RFEF, pues a ponerse a ello para intentar volver a ser el Luis Carbonell que un día demostró el nivel que podía terminar dando.

¿Ahora mismo su sensación es de desesperanza al ser la tercera cesión seguida o predomina la ilusión?

Cuando me dicen que tenía que volver a salir fue un golpe duro, no puedo mentir. Lo que le pedíamos al Zaragoza era que me dieran la oportunidad de quedarme y con toda la fuerza del mundo para que ellos me concedieran esa opción, que siempre aseguraron que era imposible. Una vez dada esa situación, no hay desesperanza, hay ilusión por coger ese reto que es el Tudelano, porque toda temporada que empieza yo la afronto con esas ganas de que sea mi año y de que vuelva mi mejor versión.

"El contrato no lo quería rescindir, porque sé que puedo dar más de mí mismo en el Zaragoza, que es el club de toda mi vida. Quiero regresar y hacerme un hueco, como ha sido mi meta siempre"

Por parte del Zaragoza estaba al principio la propuesta de romper el contrato y usted apostó por seguir vinculado a la entidad, donde acaba en 2026.

Es verdad. Es que mi idea es que si este año me dices que no, el próximo voy a volver y te voy a poner las cosas más difíciles para intentar quedarme. Yo el contrato no lo quería rescindir, porque sé que puedo dar más de mí mismo en el Zaragoza, que es el club de toda mi vida. Quiero regresar y hacerme un hueco, como ha sido mi meta siempre.

Hace un año en pretemporada llegó en un muy buen momento físico que no se repitió en este comienzo de preparación. ¿Por qué?

Este año me ha costado más, en el Teruel acabé un poco pasado de peso, pero dentro de las posibilidades que tenía creo que he vuelto lo mejor posible. Es cierto que para el nivel futbolístico y físico de la Segunda mi estado actual no es suficiente, pero yo al Zaragoza le pedía que me dejara esta pretemporada, que en dos o tres semanas iba a estar ponéndome bien y que cuando terminara la preparación estaría ya como tengo que estar. Sin embargo, eso a ellos no les servía.

En fotos e imágenes de esta preparación sí se le ve con ese sobrepeso.

Exacto, terminé en el Teruel con ese sobrepeso, me di cuenta y lo intenté arreglar, bajar todo lo posible, pero lo del peso muchas veces es algo que no lo puedes controlar y bajar más o menos depende de la capacidad que tenga cada persona.

"Había muchas esperanzas puestas en mí, pero compañeros que han trabajado más que yo y se han esforzado de una manera mayor han conseguido lo que yo no he podido aún"

Hace unos años, en 2020 en la UEFA Youth League, usted era la gran referencia del juvenil en el que estaban Francés, Francho o Azón. Ellos se han consolidado en el Zaragoza y usted no. ¿Qué le dice eso?

Por una parte, me alegro de que esos compañeros hayan llegado ahí y estén dando tanto, porque todos los canteranos queremos eso. Y también me abre los ojos, porque yo en esas categorías era el jugador que estaba en el punto de mira de la afición, que había muchas esperanzas puestas en mí, pero compañeros que han trabajado más que yo y se han esforzado de una manera mayor han conseguido lo que yo no he podido aún. Y es así.

¿Hay un punto de autocrítica y culpabilidad en esas palabras? ¿Le ha faltado más espíritu?

Bueno… Todo el mundo me conoce y sabe cómo soy. Me considero una buena persona y hay ámbitos futbolísticos que nunca los he entendido demasiado, que poco a poco los voy cogiendo, aunque que me cuesta.

"Me cuesta seguir esas rutinas buenas que tiene que tener todo jugador de fútbol, como por ejemplo la alimentación. Puedo creer que estoy comiendo bien, pero después al ponerme en manos de profesionales me doy cuenta de que no"

¿Se refiere a la preparación física?

No tanto a eso, porque soy de esas personas que si se pone lo da todo. Me cuesta seguir esas rutinas buenas que tiene que tener todo jugador de fútbol, como por ejemplo la alimentación. Puedo creer que estoy comiendo bien, pero después al ponerme en manos de profesionales me doy cuenta de que no, que no como tan bien como yo creo.

Con 20 años ahora y debutando con 17 en el primer equipo, tiempo tiene para mejorar en eso…

Está claro. Yo no hago mucho caso a la gente, porque en el fútbol hacer demasiado caso a los factores externos puede ser más perjudicial y te trae más problemas. Tengo 20 años, estoy en un momento de aprendizaje muy grande y le digo a la afición que confíe en mí porque sé lo que soy capaz de dar.

¿Carbonell triunfará en el Zaragoza?

De eso no tengo ninguna duda, trabajo para triunfar en ste club. Sigo peleando por eso, por seguir aquí, por mantener ese contrato en el Zaragoza.

"Creo que se está trabajando bien para ese objetivo que es el del ascenso, en el vestuario se dice que la meta es esa y que el Zaragoza tiene que estar ahí"

En estas dos semanas con el equipo, ¿qué sensaciones le transmite el proyecto?

Sinceramente, creo que el Zaragoza va a tener un muy buen equipo, el director deportivo ha hecho un gran trabajo con los jugadores que han llegado, veo en el vestuario más felicidad que nunca estos años, un muy buen ambiente y una gran dinámica de trabajo. Creo que se está trabajando bien para ese objetivo que es el del ascenso, en el vestuario se dice que la meta es esa y que el Zaragoza tiene que estar ahí. Y yo veo posibilidades de que estemos ahí metidos al final.