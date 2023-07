Usted lo entenderá perfectamente si duerme a pierna suelta cuando gana el Real Zaragoza o se desvela cuando pierde, si su humor es mejor con las victorias y peor con las derrotas, si durante cada jornada en La Romareda le corren los nervios por donde siempre y al final de cada partido ya está pensando en el siguiente. Lo comprenderá con facilidad si todos los veranos, independientemente del resultado del curso anterior, vuelve a ilusionarse con el equipo, con más o menos fervor según su perfil personal y su inclinación por las emociones más puras, por la moderación o por escuchar sobre todo razones estrictamente futbolísticas, pero siempre con el entusiasmo inevitable del buen forofo.

Si en usted habita alguien con alguno de esos rasgos, entenderá perfectamente a Cristian Álvarez. En su condición de capitán tras la salida de Alberto Zapater, el guardameta argentino-aragonés fue el primero en tomar la palabra la pasada semana como representante mayor del vestuario. Con su habitual sentido común, con esa serenidad que calma y con su clásica madurez, Cristian confesó: “Este es el séptimo y cada uno de los años he pensado de la misma manera, que este era el año. De ese pensamiento no me muevo”.

Durante los partidos, el portero ocupa su sitio abajo, en el césped, aunque emocionalmente está también en la grada. Cristian es un entusiasta más del club que le ha robado el corazón. El Real Zaragoza se encamina hacia la undécima temporada consecutiva en Segunda, Cristian a por la séptima.

Durante esta larga etapa en la que ha echado raíces en esta tierra, visualizó el ascenso en dos ocasiones pero la empresa nunca se culminó por diferentes causas. En todas, como casi cualquier zaragocista, ha pensado que ese era el año. Este verano lo vuelve a creer. Seguramente, cuando cierre el mercado el 31 de agosto, a ese primitivo deseo le podrá añadir más argumentos futbolísticos que nunca por la configuración de la plantilla, o que casi nunca desde que llegó a la ciudad, para pensar que sí, que este año puede ser el año.