El Real Zaragoza inicia los amistosos de pretemporada con un ensayo ante el Deportivo Aragón en la Ciudad Deportiva (19.00 horas. Aragón TV) este miércoles, a puerta cerrada, y en el que el equipo de Escribá contará con las bajas de Sergio Bermejo, al que no se espera con el grupo hasta el ‘stage’ en Pinatar y que suma dos meses de baja por su lesión tendinosa en el isquiotibial, Miguel Puche y Quentin Lecoeuche, que arrastran leves molestias y que no trabajaron tampoco con el grupo este martes, por lo que salvo sorpresa no se arriesgará con ellos ante el filial de Emilio Larraz, que lleva una semana de preparación, algo menos que el equipo zaragocista.

El calendario de citas veraniegas seguirá el viernes en Pinilla frente al Teruel (19:30 horas). Ya en la concentración del Pinatar Arena en san Pedro del Pinatar (Murcia), el equipo de Escribá se enfrentará sucesivamente con el Murcia (25 de julio), el Cartagena (28 de julio) y el Stade de Reims francés (29 de julio), los tres partidos a las 20.00 horas, mientras que el Memorial Carlos Lapetra-Trofeo Ciudad de Zaragoza será el jueves 3 de agosto ante el Millonarios de Bogotá (21.30), para acabar la preparación veraniega ante el Nástic en Tarragona el sábado 5 de agosto (20.00 horas). Todos los encuentros de pretemporada serán ofrecidos por Aragón Televisión. El Zaragoza iniciará la Liga ante el Villarreal B en La Romareda el sábado 12 de agosto (19.00 horas).