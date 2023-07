Tras ampliar su vínculo con el Real Zaragoza hasta junio de 2025 hace tan solo unas semanas, Dani Rebollo afronta su segunda temporada en el club aragonés, en la que será uno más en la primera plantilla y en la que aspira al mayúsculo reto de competir con Cristian y con el guardameta que todavía falta por llegar.

"Renovar aquí es un paso más en mi carrera, estoy muy contento. Fue una decisión a medio-largo plazo y en la que valoré las cosas buenas y las malas. Los porteros a veces tardamos más en madurar y coger experiencia", explicó Rebollo, que se siente preparado para ponerle las cosas difíciles a Fran Escribá: "La competencia siempre es buena. Soy un chico joven y me va a hacer crecer. Estoy para completar la portería con tres porteros y para competir por jugar".

Rebollo es consciente de la dificultad de apartar a Crisitan de la portería, pero parece que el andaluz no se resigna a intentarlo. "Trabajo por quitarle el puesto a Cristian, es a lo que vengo aquí y lo que me va a hacer crecer", aseguró ambicioso el arquero, que se deshizo en elogios con el argentino. "Estaría encantado de hacer la mitad de la carrera que ha hecho él aquí. Lo admiro por su trabajo y por lo que es para el club y la ciudad. Me lo planteo como un reto".

El guardameta considera que tiene suficientes armas para por lo menos plantar batalla al capitán del Real Zaragoza. "Soy un portero moderno, con varios registros. Tengo salida de balón, carácter y personalidad", aseguro Rebollo, que valoró positivamente su año en la capital aragonesa: "Vine para sentirme importante después de un año difícil. Tenía el reto de poder debutar con el primer equipo y lo conseguí. Mi valoración es buena".

Rebollo también indicó que el vestuario tiene ya ganas de disputar los primeros amistosos: "Queremos que lleguen ya los partidos. Estamos acumulando bastante trabajo en pretemporada, que es la base para nosotros, y el equipo se encuentra bien", dijo el arquero, que se mostró cauto en cuanto a los objetivos del curso que empieza: "Nos centramos en el día a día y como dijo en su día el capitán Zapater lo primer que tenemos que es sumar los 50 puntos y luego ya se irá viendo".

Lecoeuche, Bermejo y Puche, al margen Nueva sesión de trabajo este martes para el Real Zaragoza pensando en el primer amistoso del equipo, que se jugará este miércoles ante el filial en la Ciudad Deportiva y a puerta cerrada. La jornada transcurrió con tranquilidad y sin grandes novedades, salvo las ausencias en el trabajo grupal de Lecoeuche, Bermejo y Puche, con unas molestias leves, que trabajaron en el gimnasio.