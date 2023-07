Jugó el sábado un amistoso el Rayo ante el Charleroi, finalizado con empate a un gol, con diana de Álvaro García para los rayistas y con protagonismo para Bebé desde el minuto 60 y al final del partido se le preguntó a su entrenador, Francisco Rodríguez, sobre la importancia de las dianas que no lleguen de los delanteros. “Trabajamos mucho la segunda línea y el gol, ya que es muy importante que un equipo para nosotros y tenemos muchos jugadores de nivel como Bebé e Isi que van a sumar goles y no va a depender solo del 9”, aseguró el técnico almeriense, dejando claro que no solo cuenta con el extremo portugués sino que espera que su aportación ofensiva sea significativa, dejando ya más imposible la repetición de su cesión al Real Zaragoza.

Juan Carlos Cordero: "Tiempo y mercado" Hace unos días, el viernes pasado, se le preguntó a Juan Carlos Cordero por la posible prórroga de la cesión del jugador, que tuvo un rendimiento excelso entre febrero y mayo en el Real Zaragoza, con cuatro goles y la potenciación del ataque zaragocista. "Es difícil. Hay una posibilidad de que el último día su club firme un jugador y salga. Puede ser. A día de hoy no lo planteamos porque no es una certeza. Pero la ilusión nunca se pierde. Él siempre ha dicho que ha sido muy feliz aquí”, dijo el director deportivo, que desde que acabó el curso sabe de la dificultad de ese préstamo, empezando por el factor económico, ya que la ficha del jugador ronda los 1,5 millones de euros. Cercanía con Martín Presa El Rayo, si quiere que salga el jugador, exigirá que el club al que vaya cubra la ficha o la mayor parte y, entonces, ya de entrada las posibilidades del Real Zaragoza se reducen a una operación de última hora y al deseo de que el club madrileño necesite sacar al futbolista, pero es que ahora mismo la idea en Vallecas es contar con Bebé, al que le quedan dos años de contrato. El extremo salió en enero ante la falta de oportunidades con Andoni Iraola, pero ahora el escenario ha cambiado con Francisco Rodríguez, con el que el futbolista comparte además agencia de representación. Bebé tiene además una estrecha relación con el presidente del club, Raúl Martín Presa, y si intuye que va a tener minutos en Vallecas su predisposición a salir, por mucho que haya sido feliz en Zaragoza, que lo ha sido, es mucho más baja. Así, salvo giro más que notable y como sucedió con Giuliano, ya cedido al Alavés por el Atlético, la prórroga de ese préstamo parece un imposible. Andrés Martín y Salvi En el Rayo tiene el Zaragoza otros dos posibles objetivos además de Bebé. El más claro es el de Andrés Martín, al que Cordero ya llevó al Tenerife cedido en la segunda parte de la 21-22. Le queda un año de contrato en Vallecas y es una de las opciones mejor colocadas para reforzar las bandas y el ataque del equipo, pero de momento el club vallecano pide traspaso y la operación es inviable. Eso sí, el salario del jugador, en torno al medio millón de euros, es mucho más asumible que en el caso de Salvi Sánchez, extremo diestro que de momento no tiene abierta la puerta de salida de Vallecas, donde su salario se acerca a 900.000 euros. En el caso de Salvi, con el que Cordero coincidió en el Cádiz, es una operación ahora inviable que en los últimos días de mercado se puede abrir, mucho más que en el caso de Bebé. El Zaragoza quiere fichar para su ataque y después de las llegadas de Bakis, Sergi Enrich y Maikel Mesa a tres jugadores más. Cordero va a esperar por la cesión de Mollejo, aunque la cantidad que asume el Zaragoza del salario del jugador toledano se considera insuficiente en el Atlético de Madrid, pero es una operación que salvo sorpresa va a acabar saliendo. Mientras, la guinda que se desea es la cesión de Manu Vallejo, del Girona, y además se busca al menos un extremo, preferentemente zurdo.