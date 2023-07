La pegada que hasta ahora está demostrando Maikel Mesa también tiene sorprendidos a sus propios compañeros en el Real Zaragoza. “Está superior, ahora le decía que se guarde alguno para cuando empiece la Liga. Me alegro por él y que siga así, porque es muy bueno para el equipo”, aseguró Jaume Grau, que se mostró contento por el triunfo del equipo, el tercero en esta pretemporada en otros tantos partidos, y con la aportación de los fichajes: “La novedad siempre llama la atención y nosotros estamos aquí para darles una buena acogida y felices de que venga gente con ganas de aportar".

“Siempre es positivo ganar porque retroalimenta el buen trabajo que hemos ido haciendo, aunque en la pretemporada lo importante es llevar los conceptos que quiere el míster al campo, aunque salga a veces mejor que otras”, dijo el medio valenciano, que saltó al césped en la primera mitad junto a Marc Aguado en el doble pivote: "En los partidos que hemos jugado cada día me ha tocado jugar con un compañero diferente y me he sentido bien con todos, nos podemos complementar bien”.

Bakis y Gámez no jugaron por precaución El lateral y el delantero no participaron en el partido ante el Murcia al tener leves molestias, ligeras sobrecargas, pero estarán ante el Cartagena, ya que su descanso fue por precaución.



“He visto bien al equipo, creo que hemos saltado con las ideas claras y la intención de hacer un partido serio y se ha visto en el campo, hemos competido bien y el resultado ha sido favorable y estamos contentos”, aseveró el centrocampista, sin preocuparse por el desigual ritmo del partido, donde el Zaragoza solo dominó plenamente a su rival en el comienzo de la primera parte: “En todos los partidos ha habido altibajos, momentos de brillo y otros para sufrir, ahora estamos para eso", sentenció.