Tres partidos, tres goles. Maikel Mesa ha caído de pie en este Real Zaragoza al que llegó como primer fichaje del verano con la carta de presentación de su capacidad de llegada desde segunda línea. Ante el Murcia y de nuevo en punta de lanza en un choque sin Bakis, por descanso con una ligera sobrecarga (como Gámez) y que ha venido a eso, el canario apareció en la segunda parte para marcar la diferencia en un amistoso con poca historia en la primera mitad, con un equipo muy experimental y lleno de canteranos, y una buena salida tras el descanso del Zaragoza que le sirvió para firmar la ventaja y seguir contando en esta pretemporada los partidos por victorias.

Con hasta cinco jugadores del Aragón salió Escribá frente a un Murcia de muchos cambios en este verano y con Pedro León en el césped liderando ese proyecto de retorno a Segunda desde Primera RFEF. Con Juan Sebastián y Borge en los laterales, Cortés y Liso en las alas y Cuenca de pareja de Azón arriba, el Zaragoza tenía muy poca pinta reconocible con respecto al que debutará en Liga el 12 de agosto ante el Villarreal B, pero las pretemporadas están llenas de ensayos que a estas alturas no tienen demasiado valor más allá de que los jugadores de la casa se puedan lucir,

El choque, condicionado por el fuerte calor en Pinatar, con bastante público en las gradas, arrancó con poco ritmo y con el Murcia de Munúa esperando el mayor dominio zaragocista, girando alrededor de Marc Aguado, que cogió el timón en el medio con Grau mucho más tímido. En todo caso, el partido arrancó soso, alguna cabalgada, dos en concreto, de Juan Sebastián, lateral con espíritu de carrilero y que puso un buen balón a Azón, mal rematado, y otro buen centro que no halló una pierna amiga y poco más.

El Zaragoza vivía más cerca del arco del rival y también Marcos Cuenca, bregador sin fortuna, controló bien y remató flojo un centro de Liso, activo. El Murcia apenas inquietaba a Cristian, salvo en una llegada de Dani Vega y en otra acción de Arturo Molina ante Borge, resueltas ambas sin apuros y el paso de los minutos no cambió la decoración, con el Zaragoza ligeramente mejor asentado, con nuevos intentos sin tino de Azón y Liso, lo mismo que de Marcos Cuenca en un partido que no podía ser más típico de pretemporada, calor y obligada pausa de hidratación incluidas, antes de que un fortuito choque entre Azón y el central Andrés trajera el susto del choque por el golpe en la cabeza y el intermedio.

Hasta ocho cambios hizo Escribá al descanso, ya que solo dejó a Cristian, Cortés y Azón del once y dando más empaque a la medular con Francho y Moya, para que Maikel Mesa se situara de delantero y Vaquero volviera a formar en el eje, esta vez con Lluís López. El Zaragoza arrancó con más ímpetu, con dos acciones de Iván Azón ante un Murcia con 10 cambios y con la segunda de ellas después de una cabalgada de 30 metros. Fue el preludio del gol de Maikel Mesa, que lleva tres dianas en tres citas, tras un pase medido de Cortés, con el centro de Luna y el remate perfecto y ajustado del canario, que deja claro que tiene pólvora sin ser un ariete puro. El Zaragoza era mucho mejor en el arranque del segundo acto y lo plasmó.

El Murcia intentó levantarse del golpe conducido por Ganet, pero solo generó peligro en sendos errores de Cristian, en un córner, y de Lluís López, en la salida de balón, pero el Zaragoza asentado en la calidad de Maikel Mesa y en la capacidad con el balón de Toni Moya dominaba el partido. Con Baselga por Azón y ya en el tramo final Chema por Cortés, de notable nivel en el segundo acto, para que Cristian fuera el único con los 90 minutos, el pleito fue languideciendo, ya sin ocasiones apenas, salvo un difícil control de Maikel Mesa en el área a jugada de Baselga, y con los dos equipos notando el exceso de kilómetros de esfuerzo físico que tienen todas las pretemporadas. En ellas, las pruebas son eso, pruebas, pero los goles son avisos de lo que puede venir. Y Maikel Mesa ya viene avisando de que puede marcar el ritmo de este Zaragoza.

Ficha técnica

Real Murcia: Manu; Jaime, Andrés, Alberto, Hugo; Imanol, Julio; Pedro León, Vega, Iker, Molina (Toral, m.35). Tras el descanso salieron Gallego, Juande, Junior, Casado, Héctor, Ganet, Armando, Bassamba, Álex Rubio y Dani Romera en el 46 y Ruiz y Guilherme en el 69.

Real Zaragoza: Cristian; Juan Sebastián (Luna, 46), Francés (Lluís López, 46), Jair (Vaquero, 46), Borge (Nieto, 46); Marc Aguado (Francho, 46), Jaume Grau (Moya, 46); Cortés (Aragüés, 80), Liso (Puche, 46), Iván Azón (Baselga, 62), Marcos Cuenca (Maikel Mesa, 46) .

Gol: 0-1, m.52: Maikel Mesa.

Árbitro: Díaz Escudero. Comité Murciano. Amonestó a Marc Aguado (m.36).

Incidencias: Partido en Pinatar Arena ante unos 1.300 espectadores