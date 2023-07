El Real Zaragoza se ha entrenado este jueves en las instalaciones de Pinatar Arena en una sesión en la que Alejandro Francés ha seguido al margen por las molestias que sintió al descanso en el duelo ante el Murcia del pasado martes. La lesión no es grave, en principio una leve contractura en el aductor, aunque es mala señal que este jueves persista el dolor en la zona, pero en el Zaragoza no se van a correr riesgos con el jugador y es seguro que no estará ante el Cartagena y prácticamente seguro también que el sábado tampoco juegue ante el Stade de Reims.

El equipo se ha entrenado durante una hora y media en las instalaciones bajo un fuerte calor, aumentado por la humedad, y con la presencia, como es habitual estos días, del director deportivo, Juan Carlos Cordero. Bakis y Gámez, que no jugaron ante el Murcia por leves molestias, trabajan con normalidad y el choque del Cartagena debe marcar el debut de Sergi Enrich que no tuvo minutos ante el equipo murciano por haber llegado la semana pasada y contar con pocas sesiones con el grupo. Escribá ha aprovechado la sesión para trabajar aspectos tácticos de cara a los dos amistosos que el Zaragoza tiene por delante antes de marcharse de tierras murcianas. El equipo zaragocista tendrá jornada de descanso este jueves por la tarde antes de afrontar el viernes y el sábado los dos últimos días en San Pedro del Pinatar, de donde regresa en la noche del sábado.