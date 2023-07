Con una mentalidad ambiciosa llega Gaetan Pousin al Real Zaragoza, con la intención de devolver al equipo a la élite española, en donde él quiere jugar tras haber firmado por tres años y ya pisar en su día la Primera francesa con el Girondins: "Sé que para la afición en Zaragoza el fútbol es muy importante y sé que es un club histórico en una ciudad histórica. Es un equipo que ha estado en Primera y merece volver a tener emociones así. Vengo a hacer lo máximo para que la gente pueda vivirlo de nuevo”, aseguró el meta zaragocista en declaraciones a los medios oficiales del club, dejando claros su felicidad y el acierto en su decisión de venir.

“Estoy muy feliz de fichar por el Real Zaragoza porque es un gran club, familiar. He tardado en llegar porque había detalles por cerrar”, dijo el arquero, sin extenderse en una salida del Girondins que tuvo sus dificultades por algunas cantidades que el jugador renunció al renovar y bajarse el salario el verano pasado: “Vengo de un club familiar al cual llegué muy joven. Cuando me propusieron el Real Zaragoza me di cuenta de que era el mismo estilo en el cual podría conocer nuevas personas y otra cultura. Fue lo que me dio ganas de venir para aprender otro idioma y otro fútbol”, dijo Poussin, formado en la cantera del Girondins y que llegó al primer equipo en la 17-18.

"Me gusta jugar con los pies. Me gusta el tiki-taka. Soy un portero agresivo, no me gusta ser pasivo. Vengo aquí para hacer la mejor temporada posible, el club lo merece”

A Poussin se le define como un arquero ágil y con buena capacidad bajo palos, aunque él asegura también otras virtudes: "Me gusta jugar con los pies. Me gusta, como se dice en español, el tiki-taka. Soy un portero agresivo, no me gusta ser pasivo. Vengo aquí para hacer la mejor temporada posible, el club lo merece”, sentenció el arquero galo, que da otro perfilfuera del campo, porque “soy una persona divertida a quien le gusta vivir experiencias. Me gusta interesarme por las ciudades en las que vivo, así que intentaré conocer bien Zaragoza pronto”

En la portería zaragocista competirá con Dani Rebollo y Cristian Álvarez, este último absolutamente indiscutible, a los que ha empezado a conocer desde ayer. “Tengo ganas de que nos conozcamos y trabajemos juntos, después será el entrenador el que decida quién juega”, afirmó el arquero, que reveló para acabar sus deseos de jugar en La Romareda: "Tengo muchas ganas de encontrarme con nuestros aficionados en el estadio”.