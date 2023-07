Mensaje optimista el que mandó tras el partido Miguel Puche, porque en el vestuario del Real Zaragoza y a poco más de dos semanas de empezar la Liga “hay ganas de poder demostrar porque todos tenemos la sensación de que este año de verdad podemos estar arriba”, aseguró el delantero, que valoró como valioso el triunfo, el cuarto en cuatro citas veraniegas del Zaragoza. “Se crece mejor con las victorias y un punto que tenemos que hacer este año es acostumbrarnos a ganar y a tener buenos resultados y crecer como equipo”, dijo.

Puche fue protagonista con su tanto en el 0-1, que “al final un gol es una alegría y más en estos partidos que están siendo de alta exigencia, se te queda en un buen sabor de boca”. Esa diana llegó en una asistencia perfecta de Maikel Mesa que está “entendiendo bien la labor de mediapunta, de buscar a los delanteros, y nos estamos entendiendo bien con él”.

"Han venido en la zona ofensiva jugadores con mucha talla y los que tienen que venir, yo solo pienso en trabajar para ganarme mis minutos y buscar la confianza del míster”

El turiasonense se ubicó arriba junto a Bakis en la primera parte con el rombo y luego jugó tras el descanso en el carril izquierdo. “Siempre he sido un jugador de banda, aunque Fran me usa más de delantero pues a tope con ello”, aseveró, consciente de que va a tener difícil contar con minutos con lo que ha llegado para el ataque: “Toda la competencia es buena para un equipo que quiere estar arriba y para ayudarnos a que el Zaragoza esté en los puestos de playoffs o de ascenso. Han venido en la parte ofensiva jugadores con mucha talla y los que tienen que venir, yo solo pienso en trabajar para ganarme mis minutos y buscar la confianza del míster”, añadió el delantero de la cantera, al que se le ha transmitido que cuenta para Escribá, aunque en función de las llegadas no es descartable su salida a final de verano.

"La mayor diferencia de este año a otros es la amistad, todos nos llevamos bien, no hay ningún mal rollo y todos vamos a la misma. Eso es clave”

“Estamos siendo una familia desde el principio y ese factor es importante. La mayor diferencia de este año a otros es la amistad, todos nos llevamos bien, no hay ningún mal rollo y todos vamos a la misma. Eso es clave”, sentenció al hablar sobre el buen ambiente que se respira en el grupo.