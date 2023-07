El Real Zaragoza se mide este sábado (20.00 horas) en Pinatar Arena a un histórico del fútbol francés, con seis títulos de Liga en sus vitrinas y dos de Copa, además de aquellas dos finales de la Copa de Europa (1956 y 1959) en las que le derrotó el histórico Real Madrid de Bernabéu y Di Stéfano. Ahora, en la Ligue 1, el Reims con un equipo joven, ha firmado una permanencia tranquila, duodécimo clasificado, tras una temporada convulsa con la salida de Oscar García Junyent y la apuesta por Will Still, de solo 30 años. Con uno y con otro ha trabajado Alberto Escobar, uno de los tres entrenadores asistentes del conjunto galo y que lleva más de dos décadas con diferentes entrenadores y equipos de primer nivel ejerciendo esa labor.

“Llegué a Reims con Óscar García y con Rubén Martínez, que llevaba muchos años trabajando con él. Se da el cese de ambos y a mí me dejan en el club esperando a ver qué hacían”, explica Escobar. La decisión del Reims fue apostar por Still, otro de los asistentes del entrenador de Sabadell antes del Mundial y el panorama cambió. “Salió todo mejor de lo esperado, con Óscar no habían funcionado las cosas. Se habían hecho traspasos que nos mermaron, varias expulsiones, mala suerte, perdimos confianza… pero el equipo no estaba muerto, ni mucho menos. Después, cogimos una racha importante, no es normal que un equipo como el Reims esté 19 partidos sin perder”, explica Escobar.

De hecho, Still no tenía título de entrenador y hasta que empezó el curso en febrero (aún se lo está sacando) el Reims tenía que pagar 25.000 euros de multa por encuentro para que se sentara en el banquillo. El técnico renovó en junio al acabar la temporada y lo hicieron sus tres entrenadores adjuntos, su hermano, Nico Still, Escobar y Samba Diawara.

Escobar: "El Reims es un club en el que se puede trabajar, apuestan por gente joven y es un club tranquilo, sin demasiada presión"

“Aquí no hay segundo técnico como tal, la figura es la de entrenador adjunto, con Óscar hacía la función de asistente de campo y ahora, por la cuestión del idioma, estoy más en la ayuda en la toma de decisiones, en el feedback tras el partido, los vídeos que pasamos a los jugadores, aprovechando mi experiencia. En la primera parte estoy arriba y en la segunda en el banquillo”, explica el entrenador alicantino, de 53 años, para admitir que vivió “una etapa difícil” tras el despido de Óscar, pero “estoy bien ahora, es un equipo en el que se puede trabajar, apuestan por gente joven y es un club tranquilo, sin demasiada presión".

Con JIM y Bordalás

Su carrera como asistente tiene ya una veintena de años de recorrido, ya que empezó con Bordalás en el Alicante y en el Novelda, pasó a acompañar a JIM en el Cartagena, regresó con el ahora entrenador del Getafe, y primo hermano de expreparador zaragocista, al Hércules, para volver con Juan Ignacio en el Levante y en el Valladolid, hasta 2014. “En Valladolid, tras bajar en un año muy difícil en un club con suspensión de pagos, el staff de JIM se rompió un poco y cada uno tomó decisiones diversas”. La suya fue acompañar a Jokanovic en Watford, Maccabi Tel Aviv y Fulham y a Paco Herrera y Pep Clotet en el Birmingham, después al segundo en el Brescia y el Aspal, para arribar ya al Stade de Reims.

"Es un club histórico, pero no es una ciudad que vive el fútbol con la intensidad de otras. Nuestra zona es conocida por el champagne, es una ciudad rica, de unos 140.000 habitantes, no hay tanta pasión y se ve en el estadio. Llenas los partidos importantes, Lens, Lille, PSG, Marsella, con 21.000 aficionados, y el resto son entradas más flojas, la mitad más o menos”, añade Escobar, que describe el momento del club galo. “Tiene una gran Ciudad Deportiva, miran con atención al jugador joven, con mucho futbolista africano. En esta Liga brillan mucho los futbolistas, es lo que más destaco de este campeonato, las individualidades que se ven”.

"“El club ha hecho un esfuerzo y ha dado un paso adelante y tenemos la plantilla completada a la espera de un delantero”

El Stade de Reims vive un verano de afianzamiento del proyecto, con siete fichajes hasta ahora y un buen número de regresos tras cesiones, y sin el papel de club vendedor que ha tenido otros años. “La entidad ha hecho un esfuerzo y ha dado un paso adelante y tenemos la plantilla completada a la espera de un delantero”, El central keniata Joseph Okumu, del Gante y con más de 12 millones de traspaso, es el mejor ejemplo, aunque no jugará contra el Zaragoza, mientras que han llegado arriba Amine Salana, del Angers por 4 millones, y sobre todo Oumar Diakité, de solo 19 años, que está destacando en esta pretemporada y con más de 2,5 millones pagados al Salzburgo.

“Es un equipo joven y dinámico, en pleno crecimiento y con terreno ganado al mantener al entrenador. Queremos seguir progresando y con esa alegría por el esfuerzo que ha hecho el club”

“Es un equipo joven y dinámico, en pleno crecimiento y con terreno ganado al mantener al entrenador. Queremos seguir progresando y con esa alegría por el esfuerzo que ha hecho el club”, explica Escobar, que destaca en su equipo al japonés Junya Ito, extremo por el que el Reims pagó 10 millones al Genk hace un año y que jugó el Mundial contra España, y el regreso tras militar en Le Havre del centrocampista Amir Richradson. “Hay una mezcla de no demasiados jugadores veteranos con jóvenes que aportan energía”, añade. Entre los veteranos, el capitán, a sus 35 años Yunis Abdelhamid, central, y de los jóvenes Escobar da un nombre, el pivote Valentin Atangana: “Tenemos varios internacionales sub-18 y sub-19 que en el futuro darán cosas importantes”.

El Stade de Reims ha llegado esta semana a La Finca, en Algorfa, a unos 30 kilómetros de San Pedro del Pinatar, para jugar dos amistosos ante el Getafe, al que le ganó por 0-1, y el Zaragoza y se marcha este domingo tras siete días en los que han buscado, además de competición, adaptarse al calor que les aguarda en el debut liguero ante el Marsella, el 12 de agosto a las 17.00 horas.