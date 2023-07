El mensaje de Fran Escribá, en su primera rueda de prensa en este verano, mezcla la cautela con las buenas sensaciones que palpa. “No me planteé nunca dónde quería que estuviera el equipo a estas alturas y quedan dos semanas para la Liga. Creo que estamos muy bien, a nivel de grupo y de sensaciones, pero nos falta muchísimo por mejorar”, aseguró el técnico del Real Zaragoza, satisfecho también en la confección de la plantilla. “Estoy encantado con la labor del director deportivo, ha gestionado muy bien el tema de las salidas y de los fichajes. Creo y estoy de acuerdo con él en que no hay que precipitarse. Nos faltan algunos jugadores, pero si hay que esperar al mejor futbolista aunque la Liga esté empezada hay que tener paciencia. Si puede traerlos antes, los traerá, pero estoy en la línea suya de esperar para elegir al mejor de cara al proyecto”.

En esos jugadores que faltan salen sin dudar los que aporten la velocidad en las bandas y un cuarto central. "Tenemos un centro del campo muy fuerte, y hasta Maikel Mesa puede jugar ahí, pero en el eje tenemos tres centrales y por número está claro y en las bandas, y más con Bermejo lesionado, nos falta gente por fuera y alternar ese jugador al pie, como el propio Bermejo o algún otro que llegue, con futbolistas al espacio. Por eso hay que esperar al que sea diferencial porque son posiciones determinantes”, aseveró, manteniendo la misma posición con los jugadores que no han viajado a este stage y que deben salir, Manu Molina y James Igbekeme. “Vamos a ayudar a todo el mundo a encontrar el mejor sitio, pero los jugadores que no cuentan lo saben y no hay opción de engancharse al grupo. No van a contar".

Baselga y Puche

En cuanto a Baselga, que ha tenido muy pocos minutos en este stage, la renovación con una cesión es la salida más que probable. “Vamos a ver qué acomodo tiene. Hay jugadores jóvenes que pueden tener recorrido en el club y otros a los que se les cedan. Es un futbolista nuestro y en principio no cambia nada”, dijo sobre el delantero cedido al Calahorra el curso pasado, mientras que con Puche cerró algo más la puerta a su salida, aunque haya una rendija en función de los fichajes que lleguen arriba: “En principio, todos los que han venido como profesionales a Pinatar van a estar al comienzo de Liga, aunque al final siempre puede pasar alguna salida”.

Además, Escribá se mostró encantado con el trabajo de los ocho jugadores del Aragón que han estado en este stage (Acín, Juan Sebastián, Borge, Chema, Liso, Vaquero, Cortés y Cuenca). ”A los chicos los ves y parecen uno más. Son gente fortísima, salvo Aragües que es más fino. Me siento muy satisfecho de lo que han aportado y con un comportamiento de 10”, dijo el entrenador valenciano, que va a contar con ellos esta semana también, al menos con la mayoría, porque hay dos partidos, el Trofeo Ciudad de Zaragoza-Carlos Lapetra ante el Millonarios el jueves, y la cita en Tarragona con el Nástic dos días después.

Con esas sensaciones y con lo que queda por hacer en la plantilla, Escribá no quiere hablar de subir a Primera, aunque “entiendo la ilusión, pero diría que todo el club la compartimos igual que la ambición. Sin embargo, solo hay tres equipos que deben poner la palabra ascenso en mayúsculas en el vestuario, que son los que descienden. El resto tenemos que competir a tope y ahora mi único objetivo es ganar al Villarreal”, aseguró.

Mejor resultado por méritos

Sobre el partido ante el Stade de Reims, el técnico zaragocista se mostró satisfecho. “Hemos tenido en el inicio unos 5 minutos y en la segunda igual un par de errores, que tras el descanso nos costaron el empate con ellos con una presión muy fuerte. En general bien, estoy muy contento con el equipo, hicimos un partido muy serio ante un rival muy físico y hemos demostrado que estamos a buen nivel. Hemos hecho una primera parte estupenda y pudimos habernos ido con algún gol más. Estoy encantado, nos sabe mal haber perdido, pero la lectura solo puede ser positiva porque el equipo trabajó muy bien”, dijo el técnico, que reconoció que pesó el cansancio de haber jugado el viernes y que no le dio importancia al penalti fallado por Azón y a la decisión de tirarlo él, porque “era un amistoso, en competición sí decimos quién lo va a tirar. Me gusta que lo tire alguien con confianza. Azón lo puede lanzar fenomenal y quiero que los delanteros marquen”.