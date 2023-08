Aun adentrándonos ya en el mes de agosto y a poco más de una semana del inicio de la competición oficial para el Real Zaragoza, la paciencia y la cautela sigue marcando los pasos de Juan Carlos Cordero y de la dirección técnica del club aragonés. El cartagenero, satisfecho con el bloque construido hasta la fecha, no quiere caer en precipitaciones y sigue confiando en las oportunidades de mercado que depararán los últimos días para rematar la plantilla del equipo. "Parece que se acerca el final, pero falta un mes entero. Estamos trabajando mucho e insistiendo en incorporar jugadores que mejoren. A veces dejas escapar jugadores por esperar primeras opciones", valoró el director deportivo.

A pesar de ello, Cordero aseguró que le encantaría que las operaciones que faltan no se hicieran tanto de rogar. "Me gustaría traer jugadores cuanto antes, pero a veces no depende del club. Estamos avanzando para traer jugadores que mejoren, sumen y construyan plantilla. Es posible que en algunos casos haya que esperar a las últimas semanas", afirmó el de Cartagena, que no quiso entrar a valorar las posibles incorporaciones provenientes del Atlético de Madrid (Germán Valera, Mouriño y Mollejo): "Hablar de jugadores que no son nuestros no ayuda mucho. No es momento de hablar de nombres propios".

Donde sí reconoció la necesidad de reforzar al equipo es en los costados. "Por números, es una prioridad el tema de los extremos. Valoramos que pueda jugar en ambas bandas o incluso por el centro. A partir de ahí, seguirán las distintas posiciones, pero es una prioridad", reconoció. Donde no mostró ninguna prisa es a la hora de buscar un cuarto central: "Francés debería estar para entrenar pronto. La sorpresa de Pinatar ha sido la gran integración y nivel del Deportivo Aragón. Vaquero y Borge han jugado a buen nivel de central. No vamos a adelantar plazos". A pesar de que "están ayudando y mucho", el director deportivo no se plantea darle a ninguno ficha del primer equipo. "No hay necesidad. Si son menores de 23 años y tienen licencia, pueden jugar en el primer equipo. No hay obligación", indicó.

Salidas

En el apartado de las salidas, tampoco comunicó Juan Carlos Cordero ningún avance. "Seguimos igual con las salidas, con el mismo rol. No ha cambiado. Saben que tienen que salir (Manu Molina y James), eo entran en nuestros planes. De momento no hemos encontrado acomodo, ni ellos ni nosotros. Ha habido un acercamiento por Manu, pero se ha parado. Esperemos que haya un acuerdo. El mensaje es claro y son conscientes. Tienen que salir", afirmó tajante.

El director deportivo del Real Zaragoza terminó volviendo a subrayar que todavía hay tiempo suficiente para definir la plantilla a pesar del inicio liguero y no ve el arranque como una desventaja: "Todos los clubes estamos en igualdad de condiciones, con el mercado abierto y plantillas sin completar. Tenemos la obligación de competir desde primer momento. Debemos esperar para incorporar a jugadores que queremos".