Fueron varios factores los que se juntaron este jueves para que el encuentro entre el Real Zaragoza y Millonarios se viviera en la capital aragonesa con una gran intensidad, incluso demasiada en algunos casos. Una pelea entre aficionados de los dos equipos, en la que tuvo que intervenir la policía, fue la nota negativa en una jornada en el que ese conflicto no empañó el ambiente festivo y de hermanamiento que demostraron las dos hinchadas.

El paso del tiempo fue el primer factor que le dio al encuentro un aroma de partido grande. Desde el 26 de mayo ante el Tenerife no jugaba en La Romareda el Zaragoza, y mucho más tiempo hacía, entre restricciones y obras, desde que la afición no disfrutaba del Memorial a Carlos Lapetra. Todo ello se sumó a que el equipo rival, Millonarios, no era un cualquiera. El histórico club sudamericano atrajo con su visita a más de un millar de colombianos que se dejaron notar en la ciudad desde primera hora de la tarde. Los cafeteros vivieron como una auténtica fiesta la jornada y llenaron de música y de color, azul, los aledaños y el interior de La Romareda.

Si para la hinchada colombiana el encuentro entre Millonarios y el Zaragoza era una ocasión única, y así la vivieron, para la afición de los aragoneses era el inicio de lo que también espera que sea un año irrepetible. La presentación del nuevo proyecto ante su público fue el pistoletazo de salida a la campaña más ilusionante que se recuerda desde hace años. La esperanza es palpable en el sentir general zaragocista y así quedó de mostrada ayer. A pesar de la fecha vacacional, muchos seguidores no se quisieron perder el primer partido del nuevo Real Zaragoza en una Romareda que presentó un meritorio aspecto, con alrededor de media entrada, al que contribuyeron los colombianos.

El Moverse, maños, moverse fue el cántico más escuchado desde la grada y apunta a convertirse en la melodía habitual en el estadio de una afición que, a pesar de la derrota, abrió el apetito y que ya está preparada para rugir en el estreno liguero.