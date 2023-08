Ni tiempo de adaptación ni historias. Mollejo, por fin, ya está en Zaragoza y ha llegado para aportar desde el minuto uno. De hecho, el manchego ha afirmado en su presentación que su idea es debutar con el equipo, por segunda vez, mañana mismo, ante el Nástic de Tarragona. "Puedo aportar lo que ya sabéis, juego al espacio, entrega, lucha, ambición e ilusión. Puedo jugar en banda o como segundo punta o hasta de portero. El míster sabe que mi predisposición para jugar es máxima", recalcó comprometido el futbolista.

Y es que tras un largo mes de julio, Mollejo ya está donde quería. "La demora ha sido un tema de mercado. Los clubes intentan llegar a acuerdos y confiaba en que iba a llegar a buen puerto. Llevo unos cuantos mercados y casi siempre he firmado el último día, así que no pienso que sea tarde. Sabía que iba a llegar, lo he vivido con tranquilidad", explicó sobre su llegada un jugador que nunca dudó cuál era su deseo: "Mi prioridad era venir aquí porque conozco a todo el mundo. Tengo un gran trato con el director deportivo, general y entrenador, estuve muy bien en la ciudad y el club. Es un proyecto ilusionante y quiero aportar mi granito de arena".

Tanto es así que el cedido por el Atlético de Madrid confesó que había conservado su casa. "No necesito adaptación. Voy a dar el máximo nivel desde el principio. Los segundos años siempre son mejores porque ya conoces todo. Soy un privilegiado en poder asentarme aquí. El Real Zaragoza no es lo mismo que otros equipos", afirmó Mollejo, que valoró positivamente para su carrera poder estar dos años seguidos en el mismo club, algo que hacía muchas temporadas que no conseguía.

Pendiente del equipo

Sabiendo de su más que probable regreso, Mollejo reconoció haber estado muy pendiente de la pretemporada zaragocista. "Cada partido que veía tenía más ganas de estar aquí. Veo al equipo muy completo, estamos formando un gran grupo y tenía ganas de estar aquí cuanto antes. Se palpa la ilusión de conseguir resultados y llegar bien al inicio", dijo. Un arranque para el que solo falta una semana y tan solo una prueba más en la que el futbolista quiere participar: "He hablado con el míster y la idea es que mañana participe. Físicamente estoy muy bien, sabía que iba a llegar mi momento de salir y tenía que llegar aquí a competir. Estoy perfecto".

Mollejo, que seguirá teniendo ficha del filial, aseguró que va a tratar de mejorar su rendimiento. "El objetivo es aportar lo mismo que aporté al equipo desde la llegada de Escribá. Me faltaron números hasta la lesión. Cuanto más sumemos la segunda línea, más cerca estaremos de estar en puestos de arriba. Por último, el manchego terminó hablando de la afición zaragocista: "La afición es increíble. Se superan cada año ellos mismos, es ejemplar. Está con el equipo en las buenas y las malas. Esa ilusión nos llega al vestuario y nos contagiamos de esa ilusión. Necesitamos hacer de La Romareda un fortín".

Sanllehí y Cordero

Mollejo estuvo escoltado por Raúl Sanllehí y Juan Carlos Cordero en su presentación. "Bienvenido a tu casa, Víctor. Hacemos esta presentación con especial alegría porque conocemos al futbolista y a la persona. Agradecemos tu interés por volver con nosotros y la predisposición del Atlético de Madrid", dijo el director general.

"Mollejo era una prioridad y era cuestión de tiempo llegar a un acuerdo. Se habló con él y se transmitió que contábamos con él para esta temporada. Se ha tenido la paciencia que hay que tener en los mercados. Hemos esperado el momento para cerrar el acuerdo", explicó Cordero, que destacó la polivalencia del nuevo jugador del Real Zaragoza: "Conocemos todos a Víctor y hemos visto su entrega y su trabajo. Tiene velocidad, es polivalente, nos da por bandas y en la punta del ataque. Tiene mucho trabajo, que complementa muy bien a los jugadores de calidad que tenemos por dentro y se aclimata a cualquier sistema".