Acabar la pretemporada con tres derrotas consecutivas no es la mejor forma de afrontar lo serio. Ya no tanto por la acumulación de caídas sino por su posible influencia en un estado de ánimo que hace una semana estaba por las nubes y que ahora se ve afectado por un pequeño bajón tras haber hincado la rodilla ante un rival de inferior categoría. No es grave ni debe ser relevante, pero fastidia. No duele en exceso, pero no hace ni pizca de gracia.

Con la supuesta columna vertebral del equipo en casa y hasta siete canteranos en el once inicial, Escribá dispuso ante el Nástic un once formado en el habitual 4-4-2 pero plagado de extrañezas. La principal era la coincidencia de dos mediocentros zurdos (Grau y Vaquero), lo que hacía presagiar la inclinación del juego hacia el flanco izquierdo, donde el lateral, sin embargo, era diestro (Juan Sebastián). Para más inri, los otros dos integrantes de la medular (Liso y Cortés) también eran zurdos, lo que incrementaba la dosis de rareza. La primera parte confirmaría los temores y el Zaragoza, literalmente, no dio una a derechas. Fue el Nástic el que encaró la última prueba veraniega con más interés. Suyos fueron unos primeros minutos en los que Trigueros y Fernández intentaron probar los reflejos del debutante Poussin, peros sus ensayos se marcharon tan desviados como el cabezazo posterior de Azón, que malogró uno de los numerosos caramelos regalados por Cortés con un remate con el hombro cuando el ariete estaba en posición franca para marcar. La ocasión, en todo caso, despertó a un Zaragoza que se adelantaría apenas un minuto después, pero el asistente, en un grave error, invalidó el tanto de Pau Sans por un supuesto fuera de juego de Azón que nunca existió. La jugada, por cierto, había vuelto a brotar desde la sedosa bota izquierda de Cortés. El Nástic respondió enseguida. Pablo Fernández, el mejor de los locales, burló a un inseguro Lluís López para adentrarse en el área y disparar con violencia para que el balón se estrellara en el larguero de un Poussin que ya había presentado bandera blanca. El Zaragoza, incómodo por la presión alta de los catalanes, no abandonaría la imprecisión y el descontrol hasta el descanso. Tras un intento de Fernández bien sujeto por Poussin, el Nástic puso tierra de por medio a diez minutos del intermedio. La veteranía de Oriol pudo con la bisoñez defensiva de Cortés, al que arrebató el balón sobre la línea de fondo para que su centro fuera enviado a la red por Pablo Fernández para castigar la parsimonia de un Zaragoza que protagonizó, seguramente, los peores 45 minutos de toda la pretemporada. Y, sin embargo, los aragoneses bien pudieron devolver las tablas al marcador antes del descanso si Pau Sans hubiese dirigido mejor un cabezazo en plancha que el canterano, de lo mejor del Zaragoza en el primer periodo, envió alto tras el enésimo envío delicioso de Cortés desde la esquina. Antes, Jardi había rozado el segundo con un remate que se topó en Gámez antes de encontrar puerta. Más de lo mismo La intrascendencia que envolvió el juego del Zaragoza se mantivo en una reanudación que el Nástic volvió a encarar mejor. De hecho, estuvo a punto de aumentar la renta por mediación de Mario y tras un despiste de Grau, pero Rebollo intuyó bien el remate del local apenas un minuto antes de que Azón estrellara en Parra un tiro escorado y de que el ensayo de Vaquero repitiera destino poco después. El carrusel de cambios abocó al Zaragoza al rombo, con Mesa tirado a la izquierda en primera instancia, y al partido a un tedio que solo interrumpió Cuenca con un disparo demasiado cruzado tras combinar bien con Enrich. El Nástic esperaba agazapado su oportunidad para liquidar el envite y bien pudo hacerlo si Gorka hubiese apuntado mejor tras un malentendido entre un indeciso Rebollo y un pasivo Lluís López que otorgó el balón al punta local, que, a puerta vacía, estrelló el esférico en López. Al Zaragoza le quedaba poco tiempo para evitar el sofocón. Escribá, consciente de la conveniencia de no acabar la pretemporada con otra derrota, tiró de titulares y mandó a los suyos arriba, Mollejo incluido. Pero el manchego, tan falto de ritmo como excesivo en las disputas, falló la mejor ocasión del segundo tiempo al poner mal el pie para rematar un buen servicio de Luna cuando apenas le separaba un metro de la línea de gol. El traspiés no debería tener consecuencias más allá del bajonazo. De sensaciones y de ánimo.