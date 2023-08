Miguel Puche (Tarazona, 2001) se marcha del Real Zaragoza tras dos años en el primer equipo y de haber hecho historia al formar parte del División de Honor juvenil que, hace cuatro años, se proclamó campeón de España por primera vez en la historia del club. El canterano se va al Arouca portugués, con el que ha firmado un contrato por tres temporadas y al que llega a través de un traspaso a coste cero. El Real Zaragoza se queda con la mitad de sus derechos de cara a una posible venta futura y el Arouca, con el que podría debutar el jueves en la previa de la Conference League, le ha impuesto una cláusula de rescisión de 10 millones de euros.

Ha pasado todo muy rápido. ¿Cómo se gestó su fichaje por el Arouca?

Todo empezó en la concentración de El Pinatar. Recibí una llamada de mi agencia en la que me decían que un equipo portugués, el Arouca, estaba interesado en mí y desde el primer momento me pareció una buena opción. Pero me costó tomar la decisión, sobre todo, por lo que tenía que dejar en Zaragoza. Separarte de la familia y los amigos no es fácil.

Entonces, no ha sido todo tan rápido.

Durante esa semana y la siguiente se fue gestando todo y fue entonces cuando tomé la decisión de salir porque creía que era lo mejor para mí carrera. Tenía que aprovechar la oportunidad que me ofrece el Arouca de jugar en la máxima categoría de Portugal y, además, la Conference League. Es algo muy grande que no podía dejar escapar.

¿Le dio muchas vueltas?

Sí, la verdad es que sí. Es la primera vez que salgo de casa después de haberme ido de Tarazona hacia Zaragoza. Evidentemente, no es lo mismo y el salto es importante. Y me ha costado, sí. Cuando daba la noticia a la gente todos se alegraban, pero mi familia y seres queridos sentían pena porque me voy a alejar de ellos. Salir de casa y del club de tu vida es duro.

Tuvo que jugar varios partidos con esa salida en ciernes en la cabeza. ¿Cómo lo gestionó?

Siempre he sido un jugador muy concentrado en el partido y así he intentando hacerlo ahora. Cuando salgo al campo me olvido de todo lo que hay fuera y siempre lo he dado todo. El club, además, me pidió que jugara porque no había gente en los extremos y yo nunca he querido dar problemas, así que jugué como hago siempre, dando el cien por cien de mí e intentando ayudar.

¿Se le pasó por la cabeza la posibilidad de que una lesión pudiera dar al traste con la operación?

Sí, sí, sobre todo el otro día contra Millonarios, cuando me dieron una patada que me rompió la media. Me cabreé tanto por eso, ya que entonces ya estaba todo prácticamente atado. Tenía claro que, si jugaba, lo iba a dar todo como siempre pero pasó aquello y la verdad es que me preocupé un poco por lo que podía haber pasado.

Ya sabía entonces que era su último partido en La Romareda…

No estaba todo hecho pero casi. La única persona que lo sabía en el vestuario era Francho y cuando acabó el partido nos acercamos y nos dimos un abrazo. Sabíamos que, seguramente, iba a ser nuestro último partido juntos, al menos en un tiempo porque nunca se sabe. Fue duro, la verdad.

También tiene que serlo guardar semejante secreto durante tantos días…

Llevaba dándole vueltas desde El Pinatar y estaba algo más introvertido de lo habitual. Amigos míos como Azón, Francés o Luna me preguntaban qué me pasaba pero no quería decirlo y me costaba guardar el secreto. Se me notaba esa pena por dejar el Zaragoza.

Quizá lo que más ha sorprendido es que se marche traspasado y no cedido aunque el club se guarda la mitad de sus derechos.

Creo que eso es cosa del Arouca, que apostó fuerte por mí y no se conformaba con una cesión, sino que quería un traspaso. Y nosotros lo vimos bien porque era una oportunidad muy grande que no podía desaprovechar.

¿Tan difícil lo tenía en el Zaragoza?

Nunca se sabe. El club contaba conmigo como ese jugador trabajador que soy y que iba a ir entrando y contando con sus minutos. Pero lo que yo quería era poder sentirme importante y creo que en el Arouca lo voy a conseguir.

¿Se ha sentido poco valorado o reconocido?

Soy consciente de que empecé muy bien y que di ilusión a la gente por mi forma de jugar, pero es verdad que este año no he sido capaz de dar el rendimiento que se esperaba de mí. Pero creo que se ha sido un poco duro conmigo porque no he jugado en mi posición, que es la de extremo, y me he tenido que convertir en un delantero centro, algo que no he sido en mi vida. No ha sido mi mejor año y acepto todas las críticas porque es así y no puedo decirle nada a la gente más allá de pedir cierta empatía para entender que las circunstancias no eran las mejores para que pudiera rendir al máximo.

¿Cómo se lo tomaron Cordero y Escribá?

Cordero ya había hablado con el Arouca, ya que lo primero que hizo el club fue ponerse en contacto con el Zaragoza. La conversación más larga la tuve con el míster, que me dijo que le daba mucha pena pero que no quería poner trabas a un jugador que lo había dado todo y que ahora tenía una gran oportunidad. Agradezco mucho a Fran (Escribá) que siempre haya contado y se haya portado bien conmigo. Y también que haya sido honesto y directo al decirme que, seguramente, iba a ser suplente. Me motivó mucho para que viniera al Arouca porque estaba seguro de que me iba a ir bien.

¿Qué ve cuando mira atrás?

Son muchos momentos. La Copa de Campeones, la Liga juvenil, el debut y los goles con el primer equipo…Pero me quedo con todo lo que he aprendido estos años y con la madurez que he adquirido. Dos años en el fútbol profesional y en un club con la exigencia del Zaragoza te enseñan mucho. Aprendizaje y madurez, con eso me quedo.

Su nombre siempre permanecerá ligado a la conquista de aquella Liga en Reus con el División de Honor.

Aquella temporada fue histórica al ganar la Liga y la Copa de Campeones. Y también por el derecho a jugar la siguiente Youth League, algo que nunca había pasado.

Pues ya solo quedan dos de aquellos héroes en el primer equipo: Francés y Francho.

Es verdad. Al final, es difícil llegar al fútbol profesional y hay compañeros buenos a los que nunca les llega esa oportunidad que otros hemos tenido y que hemos podido aprovechar. Siempre está ese punto de suerte necesario de que confíen en ti, sobre todo para los que venimos de la cantera.

¿Qué supone jugar la Conference League para usted?

Una de las razones por las que decidí venir fue esa ilusión ante la oportunidad tan grande de disputar una competición europea como la Conference League. El jueves jugamos la previa y espero poder ayudar. Desde luego, si hace un mes me dicen que me iba a pasar esto me hubiese costado creerlo. La verdad es que estoy muy agradecido y consciente de que sin haber estado en el Zaragoza nada de esto habría sucedido. Me lo ha dado todo y siempre le estaré agradecido.

¿Con qué sueña?

No tengo muchos pájaros en la cabeza. El sueño ahora es hacer una buena temporada y sacar adelante la eliminatoria de la previa de la Conference League contra el Brann. Hay que ser realista y no pensar más allá del momento actual. Se trata de vivir el presente y disfrutar del momento.

¿No le da cierta rabia marcharse ahora que parece que se ha dado un paso adelante en esa búsqueda del ansiado ascenso?

Lo he pensado, pero creo que son etapas de la vida. Es verdad que estos dos años no hemos estado en las posiciones que todos queríamos y que esta campaña parece que todo se hace mejor y tiene mejor aspecto, pero, si pasa eso que todos queremos, lo disfrutaré como el aficionado que soy. Sería muy feliz por el Zaragoza y por mis compañeros, que tanto lo merecen.

¿Desde dentro tiene tan buena pinta como se ve desde fuera?

Lo que más se siente en ese vestuario es la ilusión. Más allá de todos los jugadores que han venido y del paso adelante que, estoy seguro, van a dar otros que ya estaban, se nota mucha ilusión en que este puede ser el año. Se sienten cosas diferentes, de verdad.