Una llegada cocinada a fuego lento, en la que sus excompañeros, especialmente Marc Aguado, han tenido mucho que ver y en la que al final la decisión del futbolista y su familia han hecho el resto. Así ha explicado su fichaje por el Real Zaragoza Germán Valera, que lucirá el dorsal 7, ha sido presentado en la tarde de este miércoles en el estadio de La Romareda. "Es un paso clave en la confección de la plantilla", aseguró Cordero.

El murciano confesó que las conversaciones con el director deportivo empezaron ya la pasada campaña. "Con Cordero se llevaba hablando desde hace unos 5 meses. Yo tenía claro que quería venir. Se ha hecho larga la espera, pero estoy feliz de estar aquí ya", explicó el extremo, que también ha habaldo ya con su nuevo técnico: "Hablé por teléfono hace unas semanas con Escribá y hoy he estado un rato con él. Tengo ganas de trabajar con él y con el grupo".

Una plantilla en la que se reencontrará con varios excompañeros. Con uno de ellos, Marc Aguado, le une una amistad especial y Valera reconoció que el canterano ha estado muy pendiente de él y del transcurrir de las negociaciones. "También me faltó poco para bloquearle en el WhatsApp, como Sinan (Bakis). Ha hablado mucho con él, me ayudó a explicarme cómo era el día a día, me preguntaba si iba a venir... Ha influido bastante en mi llegada", subrayó. Además, en el vestuario zaragocista también se encontrará con caras conocidas como el delantero turco, Mollejo o Alejandro Francés (coincidieron en las categorías inferiores de la selección española). "He coincidido con muchos. Sé cómo juegan y podremos tener una mejor conexión en el campo", añadió.

Lo que es una incógnita todavía es si el recién llegado estará listo para entrar en la convocatoria para el debut liguero ante el Villarreal B. "Me preguntó Escribá si había entrenado con el Atlético, pero no he entrenado todavía con el grupo. Será decisión suya si para el sábado estoy disponible o no", explicó con humildad un Germán Valera que reconoció cuál es su posición favorita dentro del terreno de juego: "Me encuentro más cómodo a pierna cambiada, pero me da igual en qué banda jugar".

Por último, el murciano afirmó que ya siente el calor de la afición zaragocista. "Estas últimas semanas y días he notado bastante el apoyo de la gente y espero poder devolvérselo en el campo para que disfruten de una gran temporada".

Cordero y Sanllehí

No estuvo solo Valera en su presentación como zaragocista. A su lado tuvo a Raúl Sanllehí y a Juan Carlos Cordero, que quisieron también valorar el fichaje del extremo. "Germán Valera es un paso clave en la confección de la plantilla. Se adapta a lo que demandamos la dirección deportiva y el cuerpo técnico. Es zurdo, atlético, incisivo, vertical, encarador. Su posición natural es a la derecha, pero ha participado en ambos costados", explicó Cordero, que reconoció lo difícil que ha resultado que el jugador haya terminado recalando en el equipo aragonés y la importancia del deseo del futbolista. "Ha costado mucho trabajo, no por el jugador, pero hay un club de procedencia y el mercado lleva sus procesos. Hemos tenido paciencia y fortuna de que el jugador crea en tu proyecto y quiera venir a nuestro club. Hemos hecho un seguimiento de muchas temporadas", recalcó el director deportivo. "Germán ha dado el paso definitivo, pero su padre y su familia han creído en lo que hemos conversado en las últimas semanas, sobre todo en la concentración de Pinatar", añadió el director deportivo.

Por su parte, Sanllehí se mostró exultante por la llegada de Valera: "En nombre del Real Zaragoza, bienvenido. Muchísimas gracias por haber optado por nuestra propuesta y nuestro proyecto. Nos llena de orgullo, ha sido una larga negociación. Va a ser una historia de mucho éxito".