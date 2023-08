La Real Sociedad B de la temporada 21-22 no pudo evitar el descenso a Primera RFEF, pero el filial donostiarra, entrenado por Xabi Alonso, cumplió el objetivo de nutrir de jugadores al primer equipo. Uno de ellos fue Germán Valera, el último fichaje del Real Zaragoza que, con 19 años, llegó a debutar ese curso a las órdenes de Imanol. En total, el murciano disfrutó de 48 minutos repartidos en tres partidos para completar una notable campaña que llamó la atención del Andorra, que se estrenaría en Segunda la siguiente temporada y donde Germán Valera explotó.

A la Real B llegó en enero de 2022 un joven defensa aragonés procedente del Real Zaragoza. Enrique Clemente recaló cedido en el cuadro guipuzcoano, donde fue titular indiscutible completando 20 partidos hasta el final del ejercicio. Así que el canterano, recientemente renovado por la UD Las Palmas y cedido al Racing de Ferrol, conoce bien a Valera. «Es un extremo puro, de los que escasean hoy en día. Muy regateador, muy rápido, potente, trabajador y con llegada. Para mí, sin duda, de los mejores extremos de la categoría», asevera el defensor.

Entre ellos surgió una amistad que aún perdura. «Le pregunté hace poco si se iba al Zaragoza y me respondió que él quería pero que estaba a la espera de que la negociación se cerrara», relata Clemente, que destaca la capacidad del murciano para desenvolverse tanto a pie natural como a banda cambiada. «Es muy completo. Seguramente le guste más la banda cambiada porque ahí tiene las dos salidas: hacia fuera para centrar y hacia dentro para un golpeo que también tiene muy bueno merced a un tren inferior fuerte», indica Clemente, que considera su incorporación «un acierto total» para el Zaragoza. «Quizá a principios de mercado tuviera otras opciones pero creo que los fichajes que está haciendo el Zaragoza le han convencido. Encaja a la perfección ahí y es un gran acierto», reitera el exzaragocista.

Además, el zaguero también resalta la «capacidad de trabajo en defensa» de un jugador que, está seguro, va a gustar al zaragocismo. «La Romareda valora mucho el trabajo defensivo y es un público exigente con los suyos. Germán les va a gustar», afirma el aragonés, que admite que el mercado de Cordero está llamando la atención entre el resto de rivales de la categoría. «Se va comentando la calidad de los fichajes que está haciendo el Zaragoza. No me sorprende porque conozco bien ese club y a esa afición y son muy grandes. Cuando hablas con jugadores que no han estado ahí te dicen que el Zaragoza es un grande y que atrae mucho la opción de jugar ahí. Están haciendo bien las cosas y apostando fuerte por gente joven con futuro».

En ese sentido, el canterano destaca que «desde el primer día está compitiendo de tú a tú con clubs con mayor recursos económicos por ser recién descendidos», destaca Clemente, que, entre todas las cualidades de Valera, se queda con «su potencia en el campo». Fuera de él, el murciano es «un chico muy normal, un buen tío, humilde y muy trabajador», subraya el zaguero.

Conexión Cordero

Precisamente, el propio Valera mostró este miércoles, en una entrevista publicada por los medios oficiales del club, su agradecimiento a la afición «por el cariño que me han mostrado y por la paciencia. Espero devolverles toda esa confianza en mí en el campo». Ahí, en el verde, Valera aportará algo diferente. «Es que, insisto, es uno de esos extremos que escasean en el fútbol actual. Pegado a la banda, con uno contra uno, desborde, mucha potencia y un gran disparo. Un extremo puro al que, es verdad, le gusta ir hacia dentro, pero que pegado a la banda lo hace de maravilla», incide Clemente.

Así que Valera promete emociones fuertes en La Romareda. Lucirá el 7 que estaba vacante desde la marcha de Puche al Arouca portugués para ayudar al éxito de un proyecto que le sedujo enseguida. «Conozco bien a Cordero desde que coincidimos en el Tenerife y tenemos una muy buena relación. Desde que hablamos y me contó el proyecto tenía claro que quería venir aquí. Es un orgullo que un club como el Real Zaragoza quiera que yo esté aquí», subrayó el jugador murciano.