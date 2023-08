En una situación casi idílica va a arrancar Fran Escribá la temporada. El técnico del Real Zaragoza pasó por la sala de prensa de La Romareda en la previa del debut liguero ante el Villarreal B que se jugará este sábado en ese mismo estadio y se mostró enormemente satisfecho por la confección de una plantilla a la que ve muy mejorada. Además, el valenciano aseguró que tiene a todos los jugadores a su disposición si así lo considera. "Ayer (el jueves) fue el primer entrenamiento que tuvimos a toda la plantilla al completo. Hoy sucederá lo mismo y luego valoraremos a algún jugador que no ha jugado o ha participado poco si nos compensa meterle o apostar por algún chico del filial. Afortunadamente ya están todos recuperados", explicó el entrenador.

A pesar de ser el día antes de partido, la comparecencia de Escribá sirvió también para que el técnico hiciera un análisis y valorara lo que llevamos de mercado veraniego. "Estoy muy contento con las incorporaciones y con la pretemporada en general. El primer objetivo era mejorar la plantilla y es obvio que lo hemos hecho. Tenemos más calidad. Ahora, como soléis decir, el problema lo tiene el entrenador y bendito problema. Ahora veo unas soluciones que el año pasado no tenía", recalcó un Escribá que continuó alabando la labor de Juan Carlos Cordero: La dirección deportiva ha manejado muy bien los tiempos. Se incorporó gente de calidad antes de empezar y luego tuvimos paciencia para firmar a las opciones que queríamos. No ha venido ni un solo jugador que no entrara en nuestras primeras opciones. Los recursos que ahora tenemos nos permite jugar a distintas cosas y tenemos jugadores que nos aportan varios registros. Esa riqueza nos va a permitir jugar a más cosas y espero que mejor".

¿Ascenso?

A pesar de la evidente satisfacción del técnico zaragocista, Escribá, como el resto de integrantes del club aragonés durante el verano, se mostró cauto a la hora de hablar del objetivo para la temporada. "No nombrar el ascenso no es por superstición ni nada de eso. Somos realistas. Cuando has quedado decimotercero el año pasado no puedes hablar de que tu objetivo es ese. Hemos mejorado la plantilla y nuestro único objetivo es ganar el partido de mañana. Pensar más allá sería equivocarnos", aseguró el valenciano, a pesar de que reconoció que comparte la ilusión de la gente: "Es lógico que con la ambición del club pensemos en otras cosas. Luego conocemos bien la categoría y sabemos la dificultad que tiene y lo larga que es. Los únicos equipos que tienen que decir en su primera rueda de prensa que su objetivo es el ascenso son los que descendieron. Creemos que tenemos capacidad y jugadores para hacer una buena temporada, estoy convencido pero empezando desde el primer paso. Ninguna carrera se gana en el kilómetro cero. Pero los objetivos se marca en el último tercio de la Liga. La mezcla de humildad y ambición es lo que nos va a acercar al objetivo".

Ese primer paso lo tendrá que dar el Real Zaragoza ante el Villarreal B, un encuentro marcado por la incógnita del estreno. "El rival es un filial y suelen cambiar bastantes de un año a otro. Tienen a jugadores de la temporada pasada, pero es difícil conocer a estas alturas a un filial. Mantienen al entrenador y tienen unos conceptos muy claros en el club y en el equipo con lo que esperamos a un rival similar al que nos encontramos el año pasado. Y eso implica una dificultad máxima porque el año pasado ya compitieron bien", afirmó Escribá, que espera un buen ambiente en La Romareda a pesar de las fechas vacacionales. "Si no llenamos el campo, pues ya lo llevaremos. La ilusión que se ha generado va a hacer el ambiente mejor. La Romareda es un campo en el que, a pesar de la presión, se disfruta y mañana es el primer día para ello", dijo un Escribá que reconoció tener decidido el once.

Para terminar, el técnico zaragocista no descartó la llegada de algún fichaje más, pero volvió a reiterar su felicidad con la plantilla que tiene a su disposición. "A Juan Carlos (Cordero) no le pido nada, me está trayendo lo que siempre hemos hablado. Está haciendo un trabajo excelente y yo estoy encantado. Es verdad que el mercado está abierto y que puede haber alguna incorporación más, pero creo que la plantilla está bien confeccionada ahora mismo aunque pueda venir un jugador más", terminó Escribá.