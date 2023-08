Más de 3.700 días consecutivos lleva el Real Zaragoza en Segunda División. Algo impensable hace unas décadas, pero que la tozuda realidad se ha empeñado en demostrar año tras año, ya van once, que es ahora su sitio. Muchos de los que irán este sábado a La Romareda a ver el debut liguero ante el Villarreal B (21.00 horas) ni siquiera han visto con sus propios ojos al equipo en Primera, pero tienen a quien les cuente de lo que han sido capaz los aragoneses.

También lo saben los futbolistas de la renovada plantilla. Por supuesto los canteranos, pero igualmente son conscientes los recién llegados de la mano de Juan Carlos Cordero. Muchos de ellos han aterrizado en la capital aragonesa, aunque nadie lo diga abiertamente, para crear un proyecto de ascenso con el único fin de, en el plazo más temprano posible, devolver a la élite a uno de los históricos del fútbol español.

No es algo nuevo para el zaragocismo soñar en el inicio de curso con que este año sí puede ser definitivo. Pero parece que esta vez al corazón se le añaden argumentos para que la razón también lo crea. Y es que, en un deporte en el que los sentimientos predominan, si ya los análisis más cerebrales acompañan, el resultado no puede ser otro que un estado de euforia colectiva en la capital aragonesa.

Ahora es el momento de comenzar a materializar y demostrar con hechos más tangibles toda esa corriente de esperanza en el arranque del año futbolístico más ilusionante desde hace muchos años a orillas del Ebro. Un equipo para comenzar a funcionar desde ya. Lejos de las apuestas y los fichajes exóticos de campañas pasadas, Cordero ha cincelado una plantilla de jugadores consagrados en la categoría y curtidos en mil batallas. Ya avisó el director deportivo hace tan solo unos días. «No hay excusas para no competir desde el primer día. Valen igual los puntos de las dos primeras jornadas que los de la 37», advirtió el que se ha convertido en el nuevo ídolo del zaragocismo.

Para empezar con el pie derecho, Fran Escribá, que la última vez que inició una temporada en Segunda División logró el ascenso directo con el Elche, tendrá a su disposición a todos sus futbolistas, aunque puede que alguno de los que llegan más justos y con menos entrenamientos con el grupo no entren en la convocatoria. El técnico valenciano cuenta por fin con más variantes y alternativas (una de sus grandes reclamaciones) que el pasado curso, pero parece tener un once bastante definido, al menos por el momento. Bajo palos, y a pesar de la deseada terna en la portería, estará Cristian. En el centro de la zaga Jair y Luís López parecen fijos, y más con los problemas musculares que ha arrastrado Francés durante la preparación. La fascitis plantar de Lecoeuche deja sin competencia a Nieto en el lateral izquierdo y será en el derecho donde Escribá tendrá que elegir entre Luna y Gámez.

Será en el centro del campo donde se verá la gran novedad de la temporada zaragocista. La ausencia de extremos, hasta las llegadas de Germán Valera y de Mollejo, y la acumulación de talento en el medio ha provocado que el entrenador opte por el rombo.

El rombo

Marc Aguado, el hijo pródigo, será el ancla del equipo con Francho y Toni Moya como interiores. La punta de la figura geométrica será Maikel Mesa, que tratará de aprovechar su momento dulce de cara a puerta. En la delantera, Bakis, llamado a ser la referencia ofensiva del Zaragoza, tiene un sitio asegurado en el once y solo queda por ver cuál será su escudero con Iván Azón y Sergi Enrich como candidatos. A falta de que cierre el mercado de fichajes a final de agosto, pocos equipos de Segunda pueden presumir de tener un once, nombre por nombre, más competitivo que el que saltará mañana al césped de La Romareda. La dirección técnica ha hecho su trabajo y es el turno de los futbolistas. Ahora bien, de sobra es sabido que en el fútbol, y en general en pocos deportes, precisamente solo con el nombre no se gana y habrá que comprobar cómo carbura este nuevo Real Zaragoza.

Enfrente, y en busca de apagar parte de la euforia zaragocista, estará el Villarreal B. El filial amarillo se presentará en La Romareda con un equipo muy diferente al de la pasada campaña (hasta 14 de bajas por el momento), pero con la filosofía de siempre. Los castellonenses son un equipo alegre, valiente, divertido de ver y protagonista con el balón. Unas características, poco comunes en Segunda División, que a veces le hace cometer errores que el Zaragoza tratará de castigar. «Le vamos a tocar las narices a muchos equipos», aseguró en la previa Miguel Álvarez, técnico de los amarillos. Toda una declaración de intenciones antes de un encuentro que augura «complicado» ante un rival «muy reforzado y con gente experimentada». Una veteranía que quizá le falta, como es lógico en un filial, a sus futbolistas. Eso sí, a muchos de ellos les sobra desparpajo. Su fichaje estrella, que incluso puede jugar también algunos duelos con los mayores, es Ilias Akhomach, que deslumbró este verano en el Europeo sub-19. A la calidad del hispanomarroquí se le suman jugadores como Tasende, Carlo Adriano o Álex Forés que no tendrán escrúpulos para castigar a los de Escribá si los nervios del debut hacen acto de presencia.

Un estreno que calmará la sed de fútbol de una Romareda que, aunque notará la fecha vacacional, presentará una buena entrada. Una afición que si nunca falla (el club actualizó la cifra de abonados y son 27.236) menos lo va a hacer este año que viene cargado que de esperanza. Quizá los zaragocistas que se den cita este sábado en las gradas puedan contar a sus seres queridos dentro de unos años que ellos estuvieron en el partido que significó el principio del fin.