Santiago Mouriño será el cuarto central de Fran Escribá. Así lo ha hecho oficial el Real Zaragoza después de que la operación se acelerara durante la tarde de este viernes. El prometedor defensa uruguayo aterrizará en la capital aragonesa a préstamo por un año y sin opción de compra.

Como avanzó este diario, el Atlético de Madrid tenía apalabrada la cesión con el Real Zaragoza a expensas de aclarar la situación de su defensa. Esa circunstancia se produjo ayer y el club rojiblanco dio de baja del registro de LaLiga a Mouriño para inscribir al turco Soyuncu. Además, durante la sesión de entrenamiento de los colchoneros, Simeone ya no contó para la parte grupal con el defensa. A pesar de no haber disgustado al técnico argentino, el Cholo no le podía garantizar de los suficientes minutos para que el joven central no viera frenada su progresión y por ello el Atlético ha decidido definitivamente que lo mejor para su futuro es salir como cedido y así se lo comunicaron. Y es ahí donde los aragoneses y las sinergias con los madrileños, que ya han posibilitado los préstamos de Víctor Mollejo y Germán Valera, han terminado de convencer al Atlético de que el mejor sitio para que el uruguayo siga creciendo es el Real Zaragoza.

Competencia

Procedente del Racing de Montevideo, Santiago Mouriño, de 21 años, afronta su primera experiencia en Europa y el Atlético necesita que tenga minutos. En Zaragoza, el sudamericano se los tendrá que repartir con Jair, Francés y Lluís López, los actuales centrales del equipo. Mouriño llega para jugar como lo desean los rojiblancos, y seguro que habrá sido una de las exigencias, los tres componentes de la plantilla zaragocista podrían estar abocados a disputarse un puesto a su lado. En principio, Jair sería el que partiría con más opciones que el resto, aunque la temporada es larga y habrá partidos para todos durante el curso.

Mouriño llegará el lunes a Zaragoza y, si supera las protocolarias pruebas médicas, se convertirá en el noveno refuerzo del club aragonés en un frenético mercado veraniego. El defensa es un central diestro veloz y agresivo que tiene en la salida de balón su mejor virtud y que aún debe aclimatarse al ritmo del fútbol europeo. Ha sido convocado ya por Marcelo Bielsa con la absoluta de Uruguay, pero todavía no ha debutado.