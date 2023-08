Nueve fichajes acumula ya el Real Zaragoza (diez si se incluye el retorno de Marc Aguado) este verano y media alineación el día del estreno estuvo compuesta por canteranos. La cuestión pregona a los cuatro vientos el valor de la Ciudad Deportiva y la apuesta firme por jugadores de la casa que viene haciendo Fran Escribá desde que asumió las riendas en noviembre del año pasado.

De hecho, el técnico valenciano nunca ha compuesto un once inicial sin canteranos en los 30 partidos (29 de Liga y uno de Copa) que ha dirigido al equipo aragonés desde que llegó a La Romareda para suceder al destituido Juan Carlos Carcedo. Siempre ha habido al menos un aragonés en la formación titular y la presencia de futbolistas de la tierra ha ido creciendo progresivamente. La última vez que el Zaragoza formó sin canteranos fue el 24 de septiembre (con Carcedo) ante el Mirandés en Anduva (2-0).

Porque, al principio, Escribá, tal vez condicionado por la intención de no modificar demasiado lo anterior, apenas contaba de inicio con uno o dos canteranos (Carcedo nunca pasó de dos e, incluso, no hubo ninguno en dos jornadas). Francés y Zapater fueron los representantes de la comunidad en el primer once elaborado por Escribá (en Copa ante el Diocesano) y el ejeano se quedaría como el único canterano de la alineación en las dos siguientes jornadas de Liga. Ya no volvería a haber uno solo en una alineación. Y solo en siete de los 29 partidos de Liga ha habido menos de tres en el once.

A partir de entonces, la presencia aragonesa fue creciendo. Durante tres jornadas seguidas, el Zaragoza formó con Francés, Francho y Zapater y, en la jornada 24, el equipo aragonés jugó por primera vez con la mitad de sus jugadores de campo de la casa. Fue en El Molinón, ante un Sporting al que Escribá hizo frente con una alineación en la que coincidían Francés, Nieto, Francho, Azón y Puche. Hasta el final del curso, solo en dos ocasiones hubo menos de tres futbolistas de la tierra en el once, mientras que en otras cuatro ocasiones volvió a haber cinco. Casi siempre fue en La Romareda, donde Francés, Francho, Nieto, Zapater y Puche jugaron de inicio frente al Alavés y cuatro de ellos (entró Puche y no jugó Francés) ante el Burgos. Poco después, contra el Leganés, fueron Luna, Nieto, Francés, Zapater y Puche los elegidos por el entrenador zaragocista, mientras que en El Alcoraz entró Francho y no fue titular el lateral diestro.

Medio equipo

El sábado, en la puesta en escena de un Zaragoza sometido a una profunda remodelación de su plantilla, medio equipo volvía a estar compuesto por jugadores aragoneses. Cuatro de ellos (Francés, Nieto, Francho y Azón) ya estaban en la plantilla mientras que el otro (Marc Aguado) regresa a casa después de tres cesiones consecutivas al Andorra.

Además, el banquillo también estaba plagado de canteranos. Hasta cuatro (Luna, Borge, Cuenca y Cortés) acompañaban al cuerpo técnico aunque ninguno de ellos llegó a jugar. Otro más, Vaquero, había sido descartado por Escribá después de haber entrado en la primera citación de 24 futbolistas.

Falta por saber si la tendencia se mantendrá en las próximas jornadas. Con Francho y Marc Aguado como principales candidatos a mantener esa condición de titulares indiscutibles, la recuperación de Lecoeuche (sin ritmo tras haber permanecido lesionado durante varias semanas) amenaza la condición de Nieto, mientras que Azón deberá competir con Sergi Enrich y con la posible llegada de otro delantero. Francés pugna con Lluís López, Jair y la dura competencia de Mouriño, cedido desde el Atlético de Madrid.