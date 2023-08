Prudente pero satisfecho, Fran Escribá valoró muy positivamente el primer partido de su equipo, la victoria y la manera de conseguirla. Para el valenciano fue una victoria justa e, incluso, corta, para los méritos de su equipo. «Sobre todo contra un filial, que tiene muchos jugadores nuevos, siempre piensas que hay que tener paciencia para encontrar el momento. Aún así, generamos lo suficiente como para irnos por delante antes del descanso. Luego ellos cambiaron el sistema y seguimos atacando bien, siendo un equipo muy serio, hasta que encontramos el gol. Ha habido alguna intervención de Cristian pero apenas sufrimos y hemos generado lo suficiente para ganar con holgura», resumió el técnico.

Escribá, como ya hizo en la previa, volvió a destacar la cantidad de variantes de las que dispone ahora en la plantilla. «Miras al banquillo y tienes muchas opciones. Nos va a permitir que situaciones que se compliquen aporten soluciones. Nos adaptamos a su defensa de tres percutiendo bien por fuera, haciendo daño. La victoria es justa e incluso creo que corta», explicó el preparador zaragocista, que también elogió el comportamiento de su equipo.

«Este equipo es muy honesto. La gente quiere que su equipo se deje la vida y lo va a hacer. Por fases hemos jugado bien, generando ocasiones. Su portero ha sido el más destacado y eso dice bastante cuando ganas 2-0. Hemos hecho un partido muy serio defensivamente, su única oportunidad clara ha sido un balón largo a Ontiveros pero no hemos tenido desajustes. Debemos encajar poco porque siempre vamos a generar ocasiones. Con la calidad que tenemos ahí, si no ganamos siempre estaremos muy cerca de ganar y esa es la línea»·, continuó el técnico.

Marcaron jugadores de la segunda línea, faltaron los delanteros por sumarse a la fiesta del gol, pero Escribá no puso ningún pero al partido de sus dos puntas. «Estoy encantado con el partido de los delanteros, han hecho un trabajo brutal, no han marcado por mala suerte pero Iván ha tenido su ocasión, Sinan también y luego con los tres centrales se complicó mucho. El primer gol es un gran esfuerzo de Iván por la banda izquierda. No han marcado pero así marcarán seguro. Tener dos delanteros importantes que fijan tanto la atención libera espacios atrás y tenemos gente que llega bien desde la segunda línea».

El técnico también destacó la importancia de contar con tantos relevos de calidad en el equipo pensando en lo larga que es la temporada. «Como entrenador, tener una plantilla de calidad permite solventar contratiempos y aprovechar momentos de forma. Que entren jugadores de tanta calidad es el salto de calidad que pedíamos», recordó.

Escribá también tuvo palabras para la afición. «Afortunadamente es lo único que ya sabía antes del partido. No sabía si íbamos a jugar bien o a ganar pero tenemos una afición tremenda y estamos muy tranquilos en ese sentido. Si fuera por la afición ganaríamos a todos los equipos. Su ayuda va a ser muy importante y tenemos que hacer de La Romareda un fortín», indicó.

Y es que el técnico quería empezar en el viejo estadio municipal. «Yo quería empezar en casa. Me da igual quien me toque, pero me apetecía empezar en casa. El viernes tenemos un gran equipo que sí está obligado a estar arriba. Será un partido grande y estoy muy contento de que sea en casa. A ver si somos capaces de seguir en esta línea», concluyó el entrenador del Real Zaragoza.