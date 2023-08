Titular y goleador, Francho Serrano estaba muy contento, como todo el zaragocismo. «Es para estar muy contentos todos, satisfechos, felices por el trabajo hecho. El equipo ha estado muy bien, algunas fases lo hemos pasado peor y hay que felicitar al Villarreal por el partido que han hecho. Cuando hemos aprovechado nuestras ocasiones el partido se ha acabado», valoró el canterano.

Francho también estaba satisfecho en el plano individual. «Jugando un poco más arriba como hoy tenía que llegar a esas zonas de remate. La primera que he tirado iba a portería, el rechace ha sido un rebote, me ha caído controlado y me ha salido un buen gol. Me he vuelto loco, como siempre, estoy muy contento», explicó.

El equipo reafirmó en el estreno liguero el buen verano que ha realizado. «Había que hacer una buena pretemporada, se ha hecho y tenemos que seguir así. Pies en el suelo, esto es ilusionante para todos pero pies en el suelo y partido a partido. Hay que tener la cabeza fría para cuando lleguen los momentos malos. El viernes a por otra final», continuó.

Y, de nuevo, al calor de La Romareda. «Debemos intentar mantener la ilusión de la gente porque nos va a dar mucho. La cifra de abonados es admirable y lo de hoy, una pasada. Hay que darles las gracias a todos porque han estado apoyándonos y son cosas que a los jugadores nos ayudan mucho. Tenemos que intentar que cuando vengan momentos malos estén también con nosotros», concluyó Francho.