Uno de los avances más significativos del Real Zaragoza actual alcanza a su segunda línea. La llegada de piezas básicas en el engranaje como Marc Aguado, Maikel Mesa o Toni Moya supone un salto de calidad especialmente relevante en una zona del campo en la que solo Francho repite respecto al curso pasado y sobre la que se sustentan gran parte de las aspiraciones del conjunto aragonés.

Se preveía que Escribá apostaría de inicio por esos cuatro jugadores dispuestos en torno al mismo rombo diseñado durante la pretemporada. Y así fue, aunque con dos matices. El primero de ellos se refirió a la posición de Mesa y Moya. El canario había ejercido en el vértice superior durante los amistosos, mientras que Moya había caído al interior izquierdo. Sin embargo, el técnico valenciano intercambió las posiciones de ambos para el estreno liguero. La razón quizá habría que buscarla alrededor de la mayorccapacidad defensiva de Mesa, si bien durante el partido ambos intercambiaron posiciones durante varias fases.

La segunda variación ya había sido anticipada en la preparación. El Zaragoza atacaba en rombo pero defendía en línea con el objetivo de tratar de reducir al máximo los previsibles desajustes asociados principalmente a la colocación de la línea de presión. Ontiveros, en la primera parte, y Ferrari en la segunda estuvieron a punto de explotar dos de ellos aunque Cristian y un disparo excesivamente cruzado del delantero del Villarreal B salvaron al Zaragoza de acudir al remolque.

Y entonces fue la mayor calidad de los aragoneses la que decidió el envite. El Zaragoza marcó cuando más incómodo estaba y menos lo merecía. Como suelen hacer los poderosos. En ese sentido, el gran paso adelante en esa segunda línea fue determinante.

Paso adelante

Mesa, un llegador descomunal, dio primero y Francho, empeñado en dar ese paso adelante en su relación con el gol, sentenciaría poco después. Antes, los dos delanteros sobre las que inicialmente recae la responsabilidad goleadora (Azón y sobre todo Bakis) habían errado tres claras ocasiones de gol. Por eso es tan importante la aportación de la medular en esa faceta realizadora. Si los de arriba no andan finos, los de más abajo suponen otro arma mortífera. «Estoy feliz, tengo mucha confianza y el cuerpo técnico la tiene en mí. Tengo que seguir trabajando y ojalá juegue muchos más partidos con esta camiseta. Cuando he marcado me he vuelto loco, como siempre», indicó el aragonés.

Junto a él y a Mesa, la aportación de Moya, Mollejo, Bermejo o Valera anuncian más pólvora más allá de vanguardia.