A pesar de que la competición acabe de echar a rodar y de que se vaya a jugar tan solo el segundo partido del curso, el Real Zaragoza puede conseguir este viernes algo que no ha logrado en las diez temporadas consecutivas, sin contar esta, que lleva el equipo aragonés en Segunda División. Si los de Escribá superan al Real Valladolid en La Romareda empezarán el curso con dos victorias consecutivas por primera vez desde que comenzó la larga travesía que lleva el club por la categoría de plata.

Si bien por todos es sabido que la competición en Segunda División es muy larga, un buen inicio puede marcar mucho hacia qué zona de la clasificación va a mirar un equipo a lo largo del resto del curso. Más bien por la confianza que se gana y la dinámica que se genera que por las matemáticas, pero los de Escribá podrían descubrir un nuevo territorio con un triunfo ante los vallisoletanos.

Nunca el Zaragoza ha empezado con el 6 de 6 puntos que podrían alcanzar los aragoneses este viernes y, con la ilusión disparada, parece el momento perfecto para conseguirlo. Tan solo tres victorias en el estreno liguero había logrado el conjunto zaragozano a lo largo de esta década pasada y por ello, lógicamente, tres oportunidades había tenido para lograr el pleno en los dos primeros partidos. Pues en ninguno de ellos lo logró y, además, los tres encuentros acabaron con el mismo resultado: empate.

Los tres antecedentes

La primera ocasión que tuvo el Real Zaragoza para imponerse en sus dos primeros duelos de la temporada fue en la 16-17. Con Luis Milla en el banquillo, los aragoneses comenzaron el curso con un contundente triunfo en La Romareda por 3-1 ante el UCAM Murcia y viajó hasta Lugo para el choque de la segunda jornada. El Zaragoza tuvo en la mano ese segundo triunfo consecutivo, ya que lograron colocarse con 1-3 en el marcador hasta el minuto 70 (doblete de Ángel Rodríguez y gol de Manu Lanzarote), pero dos goles en tres minutos de los gallegos colocaron las tablas definitivas en lo que un vibrante partido pero que acabó con mal sabor de boca para los de Milla.

Con un triunfo como local arrancaron también los aragoneses en la temporada 18-19, ante el Rayo Majadahonda (2-1). Pero tampoco fue capaz de aprovechar la oportunidad el Real Zaragoza y en un encuentro trabado no pudo pasar del empate sin goles en su visita al Reus. No hizo bueno tampoco el cuadro zaragozano el dicho de que a la tercera va la vencida. En el siguiente curso, el 19-20, el Zaragoza tampoco pudo pasar del empate a 1-1 ante la Ponferradina en el Toralín. Y, de nuevo, no pudo lograr el que hubiera sido el segundo triunfo consecutivo del curso en los minutos finales. Shinji Kagawa, el fichaje más mediático en esta década en Segunda, fue el autor del gol de los aragoneses al comienzo de la segunda parte, pero los del Bierzo empataron en el 85 para frustrar la victoria que hubiera supuesto el 6 de 6 de inicio tras la victoria en el estreno liguero ante el Tenerife en La Romareda (2-0).

Tendrán los de Escribá este viernes la cuarta ocasión de esta etapa en la categoría de plata de comenzar el curso con dos alegrías. Un encuentro ante el Valladolid en el que, de lograr esa victoria, el Real Zaragoza daría un puñetazo sobre la mesa superando a un recién descendido y uno de los grandes candidatos para subir a Primera. Si se logra, el cuadro zaragocista presentaría su candidatura definitiva para pelear este año sí por el ansiado ascenso. Para ello, el Zaragoza deberá conseguir algo nunca visto. Aunque tampoco se había empezado nunca con dos partidos seguidos en La Romareda.