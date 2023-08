La victoria ante el Villarreal B en el debut liguero ha colocado al Real Zaragoza en puestos de promoción a Primera por primera vez después de mucho tiempo. Sí, no se puede sacar ningún tipo de conclusión de la clasificación tras solo una jornada, pero eso no quita para que ese provisional puesto en la tabla no se hubiera alcanzado desde el final de la temporada, la 19-20, marcada por la pandemia, lo que habla a las claras de las tres mediocres temporadas que ha realizado el equipo desde entonces.

Ponen los aragoneses así fin a una racha negativa de más de 1.000 días, concretamente 1.118, en los que el Real Zaragoza no había pisado la zona de playoff. Más de tres años en los que ni el equipo ni la sufrida afición ha podido si quiera soñar con volver a la élite y cerrar de una vez por todas está ya más de una década en Segunda. Desde dolorosa la eliminación en la eliminatoria por el acenso sufrida ante el Elche en una vacía Romareda por las restricciones sanitarias, no es que solo el Zaragoza no haya podido meterse nunca en el tren cabecero de la clasificación, sino que ha estado mucho más cerca del abismo de la Primera RFEF que del regreso al lugar que por historia le pertenece. Tanto es así que, desde el comienzo de la temporada 20-21, el mejor puesto en la tabla clasificatoria que han alcanzado los aragoneses es el octavo, mientras que el equipo ha llegado a estar instalado en puestos de descenso en hasta una quincena de jornadas durante este tiempo que ha estado marcado, en su mayoría, por una absoluta intrascendencia. Más sufrimiento que otra cosa Tras la desilusión del no acenso en la temporada de la pandemia, el inicio del siguiente curso fue un desastre en mayúsculas que estuvo a punto de acabar en tragedia. El Real Zaragoza de Rubén Baraja, primero, y de sus sustituto Iván Martínez fue un equipo desnortado al que solo Juan Ignacio Martínez fue capaz de sacar del pozo y firmar una salvación que, por momentos, se puso muy complicada. El buen hacer de JIM le permitió continuar en el banquillo zaragocista pero en su segundo año los empates, la vulgaridad y la irrelevancia marcaron el curso. Tampoco Carcedo, en la pasada campaña, ni Fran Escribá consiguieron acercar a los aragoneses en ningún momento a los puestos que permiten soñar de la clasificación, algo que sí ha podido el técnico valenciano tras la primera jornada ligera de una temporada en la que el equipo sí que tiene mimbres para pensar que este año puede ser el bueno o, al menos, estar cerca de que lo sea. De momento, el actual puesto del Real Zaragoza en la tabla es totalmente simbólico, pero podría dejar de serlo si los de Escribá logran mantenerlo semana tras semana.