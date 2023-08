Santiago Mouriño ha tenido este martes la primera toma de contacto con sus nuevos compañeros. El defensa uruguayo completó su primera sesión de trabajo con el Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva y será presentado este miércoles a las 12.30 horas en La Romareda, como nuevo futbolista del equipo aragonés.

Durante su puesta de largo, el nuevo central de Fran Escribá explicará los motivos que le han llevado a aterrizar en la capital aragonesa. No obstante, el club, a través de sus redes sociales, publicó un vídeo en el que Mouriño se mostró muy ambicioso en sus primeras palabras como zaragocista: «Estoy muy emocionado por llegar a un club tan histórico. Tengo mucha ilusión y ganas de comenzar. Todo el mundo me ha hablado muy bien del club, de la ciudad. Ojalá podamos devolver al club a donde se merece, donde siempre estuvo», aseguró un central que llega cedido desde el Atlético de Madrid y que apunta a la titularidad aunque destacó el nivel de sus compañeros en la defensa: «Creo que hay muy buenos zagueros, buenos centrales, competencia. Yo vengo a sumar, donde me toque. Y también a tratar de aprender de todos». Mouriño no será el primer uruguayo que vista la camiseta blanquilla, siendo algunos de ellos ilustres zaragocistas como Gustavo Poyet o Rubén Sosa. «Espero poder llevar al equipo a donde debe y seguir el camino de otros grandes jugadores uruguayos que me precedieron en la historia», recalcó el charrúa.

La actualidad

Por otro lado, la sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva en la que se estrenó Santiago Mouriño como nuevo jugador zaragocista dejó la buena noticia del rápido regreso a los entrenamientos de Sergi Enrich tras haber causado baja el lunes por un proceso febril. Por contra, el que se tuvo que quedar en casa guardando reposo fue Germán Valera, aquejado de un proceso vírico. Por lo demás, la sesión transcurrió con normalidad. La novedad fue el regreso al trabajo de Pau Sans con el primer equipo. El prometedor delantero acompañó en esta ocasión al resto de canteranos que Escribá ha decidido que continúen trabajando con los mayores. Cortés, Borge, Vaquero y Cuenca ya entraron en la convocatoria del estreno liguero y el técnico seguirá contando con ellos por lo menos hasta que el Deportivo Aragón empiece la Liga.