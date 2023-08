El Real Zaragoza ha sido uno de los equipos más activos este verano, cubriendo sus necesidades antes incluso de que empezara la pretemporada y siguiendo en la preparación estival, algo que le ha permitido comenzar la competición oficial con plenas garantías y con el equipo ya rodado. Por ello, con los deberes hechos, en las dos semanas que quedan hasta el 1 de septiembre, Cordero tiene claro que más que ir el club al mercado, el Zaragoza debe esperar a que el mercado le llegue a él, y ahí entonces, actuar. «Vamos a ir de otra forma, pero estamos preparados y dispuestos para si hay una opción de mejorar la plantilla, ir a por ella», aseguró el director deportivo en la presentación de Santiago Mouriño.

Una declaración de intenciones apoyada en la tranquilidad que le da lo ya conseguido. «Hemos avanzado mucho en confección de plantilla y prácticamente en todos los puestos tenemos jugadores, pero siempre estamos abiertos a nuevas oportunidades siempre que haya licencias y el límite nos lo permita», añadió un Cordero que, a pesar de no querer hablar demasiado de nombres propios, sí que explicó la actual situación de Bebé.

Y es que, cuando al principio del verano la vuelta del caboverdiano parecía más una quimera que una posibilidad real, conforme se acerca el fin del mercado ese regreso no se ve tan lejano desde las oficinas del club. Francisco, el entrenador del Rayo Vallecano dejó claro cuando comenzó la pretemporada que contaba con sus goles, pero sus actos hasta el momento contradicen a sus palabras. Bebé no jugó ni un solo minuto en el debut liguero de los madrileños ante el Almería, sumado a ello, los de Vallecas están a punto de firmar a Jorge de Frutos, un jugador que sería competencia directa para el pretendido por el Real Zaragoza.

Ante esta situación Bebé, que siempre ha confesado lo feliz que fue en sus meses en la capital aragonesa, ve cada día con mejores ojos ese posible regreso. Al ser preguntado por esa operación, Juan Carlos Cordero no quiso mojarse demasiado. «No hay nada nuevo al respecto. Es cuestión de mercado y de esperar a las últimas semanas para ver si hay movimientos, que seguro que los habrá», explicó el cartagenero, que nunca ha negado su deseo de que Bebé vuelva a vestir la camiseta del Real Zaragoza esta temporada y que lo esperará «hasta última hora».

Pero el de Bebé no es el único nombre del que está pendiente el director deportivo. Aunque su nombre ha ido perdiendo fuerza durante el verano, en el club siguen de cerca los movimientos alrededor de Manu Vallejo. El del Girona está en una situación parecida al caboverdiano, sin contar demasiado en el plan de Míchel, lo más probable es que acabe saliendo antes de septiembre del equipo catalán. De ser así, media Segunda, también el Zaragoza, tratará de hacerse con sus servicios. Bebé y Manu Vallejo siguen siendo los deseados por Cordero para redondear la plantilla de los aragoneses aunque, en lo que serán unos últimos días frenéticos, el director deportivo estará atento a cualquier oportunidad de mercado.

Sin sitio para Manu Molina

El que no tiene ninguna opción de continuar esta temporada con el Real Zaragoza es Manu Molina. A pesar de que se está dilatando más de lo esperado, la única opción que se plantea el club es su salida. "Manu Molina tiene claro que no puede seguir con nosotros. Sabe que tiene que salir, porque su situación no ha cambiado ni va a cambiar!, aseguró tajante Juan Carlos Cordero.