Como un gran paso en su carrera ve su llegada al Real Zaragoza Santiago Mouriño. Así lo ha explicado el defensa uruguayo en su presentación como nuevo jugador del conjunto aragonés, que llega para completar el cuarteto de centrales al servicio de Fran Escribá. El charrúa se mostró servicial y con ganas de empezar a ayudar al equipo cuanto antes. "No hay mucho que pensar cuando te llama un club histórico como este. Me ha convencido el proyecto. Me va a ayudar mucho en mi progresión, por eso he elegido venir", reflexionó el futbolista.

Mouriño, que ya ha completado dos entrenamientos con el resto de sus nuevos compañeros, ha agradecido el recibimiento que le han brindado. "Me acoplaron bien al grupo, todos se acercan y charlan conmigo. Me estoy adaptando muy bien. Hay buen equipo para pelear este año", afirmó el defensa, que sabe del gran nivel que hay en su puesto: "Hay muy buena competencia con muy buenos centrales, vengo a sumar donde me toque. He hablado con ellos, me dieron la bienvenida y estoy a su disposición".

El uruguayo, que llega cedido sin opción de compra desde el Atlético de Madrid, vivirá en el Real Zaragoza su primera experiencia en el Viejo Continente. "Creo que me estoy adaptando bien al fútbol europeo. Con los compañeros y el entrenador va a ser mucho más rápido de lo que yo creía", explicó un central que tiene claras sus cualidades y algún detalle para seguir trabajando. "Tengo buen porte físico y una salida buena de balón, aunque tengo que mejorar técnicamente y amoldarme al equipo".

Por ello precisamente, su debut este viernes ante el Valladolid en La Romareda puede ser algo precipitado, aunque Mouriño se siente preparado. "He hablado con Escribá, pero no me dijo si voy a ir convocado. Hice todos los entrenamientos y vengo de buena forma física. Estoy a su disposición", aseguró. Por último, y como casi todos los futbolistas que han llegado al Zaragoza, el uruguayo destacó el papel de la afición: "La gente demuestra la ilusión, te manda mensajes, es importante. Nosotros tenemos que ir partido a partido, tranquilos, no apurarnos y estar convencidos de lo que hacemos".

Cordero

En su presentación Santiago Mouriño estuvo acompañado por Juan Carlos Cordero y Raúl Sanllehí. "Mouriño tiene un gran potencial de presente y futuro. Gran estructura física, fortaleza, personalidad. "Tenemos la fortuna de que lo podemos tener cedido una temporada. Su estado físico es óptimo y está a disposición del entrenador cuando lo considere oportuno", aseguró el director deportivo, que agradeció al Atlético de Madrid la predisposición para que la cesión se hiciera efectiva: "Las negociaciones con el club y los agentes de Mouriño siempre han sido buenas, pero hay unos tiempos. Era cuestión de esperar".

Por su parte, Sanllehí fue el encargado de darle la bienvenida al Real Zaragoza. "Estamos convencidos del potencial que nos puedes dar. Quiero agradecer las fáciles que han sido las conversaciones con tus agentes para comprar nuestro proyecto. Podemos hacer grandes cosas. Bienvenido al carro. Que nos vaya a todos como queremos", recalcó el director general.