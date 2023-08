A Fran Escribá se le nota satisfecho con lo que le da el Real Zaragoza y con lo que tiene en la plantilla. Es verdad que espera algo más, ya sea el regreso de Bebé (Rayo) o la posibilidad latente de Manu Vallejo (Girona), ambos en forma de cesión, pero eso queda para la recta final de un mercado del que “estoy muy contento. Ha sido muy tranquilo y los plazos se cumplieron muy bien. Estamos más que satisfechos. Hemos tenido que esperar por Valera, Mouriño e incluso por Mollejo, pero hemos tenido paciencia para que llegaran los jugadores que queríamos. Si viene alguien más, estupendo. Y si no, la verdad es que la plantilla está bastante completa y compensada”, aseguró el entrenador zaragocista, consciente de que hay espacio y margen salarial para buscar ese último refuerzo o incluso un par. “Tenemos fichas libres, porque hay tres jugadores, Rebollo, Mollejo y Luna, inscritos del filial. No es la idea, pero si el mercado nos pone un jugador que dé el salto seguro que el director deportivo lo intentará”, reflejó antes de jugar ante el Valladolid, que “será una prueba buenísima para ver lo que es la categoría”.

A Escribá se le pregunta por Bebé, un regreso que parecía imposible hace un mes y que se mantiene vivo, aunque lleno de dificultades por su elevado salario y porque de momento el Rayo no le ha abierto la puerta, aunque es verdad que su despedida de la entidad vallecana tras no tener minutos en el primer partido se ve más factible. “Cualquier frase que diga se puede interpretar mal y sacarse de contexto. Es un jugador que pertenece a otro club, nosotros lo queremos mucho porque el año pasado nos aportó mucho, y no solo dentro del campo sino que en el vestuario nos dio su alegría. Le deseamos lo mejor. Si es en el Rayo será genial y, si viene aquí, estaremos encantados, pero no es un jugador nuestro y no debo opinar”, dijo.

"Con Mouriño hemos conseguido al central que queríamos desde antes del verano, incluso antes de que fichara por el Atlético, porque ya lo veníamos siguiendo. Es rápido, físico y juega bien, por lo que reúne todas las características que buscamos"

Lo que sí tiene claro Escribá es que con los nueve fichajes y el regreso de Marc Aguado el Zaragoza es mejor que el curso pasado. “Hemos aumentado la calidad de los jugadores y eso te da más opciones. A veces tienes 25 pero solo juegan 14. No tenemos tantos, pero sirven todos”, destacó. Una descripción que sirve también para el último en llegar, el central uruguayo Santiago Mouriño. “El año pasado teníamos también cuatro centrales pero prácticamente jugaron tres. Este año tengo cuatro de mucho nivel y eso nos da más opciones. Hemos conseguido al central que queríamos desde antes del verano, incluso antes de que fichara por el Atlético, porque ya lo veníamos siguiendo. Es rápido, físico y juega bien, por lo que reúne todas las características que buscamos, aunque ahora debe acoplarse al equipo”.

“Me encantaría que después del partido se desatara la euforia, porque sería señal de que hemos ganado. Ya nos encargaríamos luego nosotros de rebajarla porque quedará mucha Liga por delante y aún no hemos hecho nada”

Así, Escribá se centra en el Valladolid con la idea de mejorar las prestaciones del debut en casa y conseguir una segunda victoria seguida en la Romareda tras superar al Villarreal B para impulsar al equipo más arriba de la tabla. “Estamos preparados para ganar cualquiera de los 42 partidos, pero al mismo tiempo tienes que estar preparado porque cualquier equipo te puede ganar. Y no viene uno cualquiera, es uno de los grandes de la temporada este año. Si ganamos no pensaremos en otro tipo de cuento que no sea más allá que el siguiente partido”, reflejó el preparador valenciano, consciente de que un comienzo con dos victorias seguidas disparará más la ilusión. “Me encantaría que después del partido se desatara la euforia, porque sería señal de que hemos ganado. Ya nos encargaríamos luego nosotros de rebajarla porque quedará mucha liga por delante y aún no hemos hecho nada”.

Repetir el rombo

No quiso confirmar porque nunca da pistas, si mantendrá el rombo que, con algunos claroscuros, funcionó bien ante el Villarreal B. “Quedamos satisfechos con lo que ocurrió el otro día con el rombo, pero también cuando cambiamos a un 4-4-2 más clásico y jugadores como Valera, Mollejo y Bermejo llevan una semana más de trabajo. También Maikel Mesa puede jugar más adelantado”, afirmó Escribá, que cuenta con todos los futbolistas tras los procesos febriles de Enrich y Valera, con el refuerzo del Aragón que implican Cortés y Marcos Cuenca y que mandó el mismo mensaje a Manu Molina sobre su obligada salida.

"Se habló con él, se le dijo que no contaba y que la idea es que saliera. Su comportamiento está siendo excepcional, es uno de los más queridos en el grupo, nos está dando calidad en los entrenamientos pero su situación es la que es. Le vamos a ayudar en todo lo que podamos y esperamos que le salga una buena opción porque sería una lástima que un jugador de su calidad se quedara aquí sin encontrar un equipo”, aseguró sobre el onubense.

"El Valladolid es un equipo que juega bien y tiene mucha llegada, con jugadores explosivos en banda y gente con calidad por dentro. Nosotros queremos ser dominadores y proponer y ellos también lo harán, es un partido de dos equipos de Segunda con mucha historia de Primera entre ambos"

Por último, el técnico habló del Valladolid, que es “uno de los tres equipos que tiene como objetivo el ascenso. Mantiene gente del curso pasado y se han reforzado bien. Es verdad que aún puede tener alguna salida y sobre todo varias entradas, con lo que posiblemente el Valladolid que nos encontremos en esta ocasión cambie en las próximas semanas y será muy distinto al de la segunda vuelta. Es un equipo con mucho nivel. Es un equipo que juega bien y tiene mucha llegada, con jugadores explosivos en banda y gente con calidad por dentro. Nosotros queremos ser dominadores y proponer y ellos también lo harán, es un partido de dos equipos de Segunda con mucha historia de Primera entre ambos".